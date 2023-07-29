Як у волинській теробороні готують пілотів FPV-дронів. ФОТО





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FPV-дрон — новий тип безпілотників, які сьогодні масово використовують в російсько-українській війні. Керування дроном відбувається за допомогою пульта та спеціальних окулярів, що забезпечують пілоту зображення з камери дрона в реальному часі. Від цього і назва FPV – First Person View, що можна перекласти як огляд від першої особи. Тобто пілот в окулярах бачить те, що показує камера дрона під час польоту. Зазвичай ці безпілотники використовують як дрони-камікадзе, чіпляючи до них боєприпаси залежно від цілі, яку необхідно знищити.



Ідейним натхненником та ініціатором створення школи FPV-дронів у Волинській бригаді ТрО став Віктор Тимчишин із позивним «Лебідь». У цивільному житті він — власник та багаторічний керівник меблевої фабрики і, коли виникла потреба, швидко організував як виробництво самих дронів, так і навчальний процес для майбутніх пілотів.







– Я вірю, що безпілотники можуть вирішити долю війни, за ними майбутнє, і ми кожен на своєму місці повинні докладати максимум зусиль, щоби розвивати цей напрямок. Тому я зібрав ентузіастів, які цікавляться темою FPV-дронів, і ми звернулися до командира бригади полковника Руслана Ткачука. З його сторони отримали розуміння та підтримку і почали працювати, — розповідає Віктор Тимчишин.



Спочатку було непросто, проте команда «Лебедя» з усім впоралася. Десь допомогли волонтери, які надіслали запчастини та обладнання для виробництва FPV-дронів, десь щось придбали та виготовили власними силами, і школа запрацювала. Навчання в ній пройшли військовослужбовці, обрані з кожного батальйону Волинської тероборони. Приїжджають сюди і з інших бригад ЗСУ, які сьогодні виконують бойові завдання на Лиманському напрямку.



— Навчання триває два тижні. Цього, можливо, і замало, але в нас війна і робити все ми маємо набагато швидше, ніж у звичайних умовах. Починаємо з короткого теоретичного курсу, далі — робота на спеціальних тренажерах, які імітують політ FPV-дрона. Коли перший етап завершено, приступаємо до практичних занять у польових умовах, — пояснює військовослужбовець із позивним «Ворон». Він — начальник групи безпілотних систем Волинської бригади Сил тероборони.



Польові заняття — головне випробування для майбутніх пілотів FPV-дронів перед початком бойової роботи. Усе відбувається в засекреченому місці. Курсанти мають самостійно розгорнути і перевірити справність апаратури, якість відеосигналу та телеметрію. Якщо все гаразд, у повітря піднімають квадрокоптер із ретранслятором відеосигналу, і тільки тоді злітає сам FPV-дрон. Вже під час польоту пілот має виконати певні вправи та вразити умовну ціль.



— Оператор FPV-дрона, насамперед, повинен добре орієнтуватися на місцевості, де йому доведеться працювати. Бо ж ландшафт буває різним, і якщо це ліс, як на нашому напрямку, це суттєво ускладнить роботу, адже з висоти все має однаковий вигляд, — говорить Павло, який є головним інструктором школи. — Тому пілот і вся команда, а це зазвичай три-чотири людини, мають знайти для себе певні орієнтири на місцевості і швидко вирішувати щодо напрямків польоту, адже секунди, насправді, вирішують, виконаєш ти завдання чи ні. Також, безумовно, повинно бути відчуття горизонту та розвинена дрібна моторика пальців рук. Це важливо і щодо роботи з пультом, адже під час виконання складних фігур пілотажу або польоту впритул до землі будь-який хибний рух може призвести до втрати дрона.



Серед головних переваг FPV-дронів — їх відносно низька вартість. Один такий БПЛА можна зібрати всього за 16–20 тисяч гривень, тоді як знищити він може танк або іншу техніку, що коштує кілька мільйонів доларів.



— Якщо не заглиблюватися в процес, нічого складного начебто немає. Та це далеко не так. Один із головних для нас викликів — активна робота ворожих систем радіоелектронної боротьби, які під час польоту можуть заглушити сигнал, і, як наслідок, ми втрачаємо зв’язок із дроном. Дійшло до того, що росіяни почали встановлювати засоби РЕБ навіть на техніку, під час підльоту до якої сигнал раптово зникає. До того ж оператори БПЛА були і залишаються пріоритетною ціллю для ворога. І якщо наші екіпажі виявляють, орки не шкодують уже нічого — навіть можуть випустити пакет із РСЗВ «Град», — розповідає «Ворон».



Попри всі складнощі та хитрощі, до яких вдається ворог, українські FPV-дрони створюють окупантам чималі проблеми. Нещодавно один з екіпажів Волинської тероборони знищив вишку, на якій росіяни встановили камери спостереження за лінією фронту, а також потужні засоби радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. Було також уражено кілька опорних пунктів, коли дрони залітали прямо у ворожі бліндажі. Успіхом стала і спільна робота зі знищення російської БМП-1. Пілот FPV-дрона, хоч і не вразив техніку, змусив російський екіпаж шукати порятунок у лісі. Проте сховатися окупантам не вдалося. Координати цілі швидко передали артилеристам, і вони завдали точного удару та спалили бронемашину.Інструктори школи FPV-дронів Волинської тероборони твердо переконані: цю війну виграють не тактики, а інженери. Звісно, українські. Тому вже зараз готують для ворога кілька пекельних сюрпризів, після знайомства з якими окупанти буквально горітимуть на робочих місцях. Жодних подробиць наразі не розкривають, адже феєрія, обіцяють, буде по-справжньому вибуховою, і це буде ще одним кроком до нашої Перемоги!

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні підрозділи 100-ї бригади Сил територіальної оборони ЗС України виконують бойові завдання на Лиманському напрямку, де зараз особливо гаряче, адже ворог намагається проводити наступальні дії. Особливих успіхів у росіян немає, а ось проблем — вистачає. І не в останню чергу через роботу українських FPV-дронів, які активно застосовує Волинська бригада. Там навіть створили спеціальну школу для підготовки пілотів, які після проходження інтенсивного навчання вдягнуть спеціальні окуляри, щоби палити ворога та його техніку в промислових масштабах.Про це пише АрміяInform. Ідейним натхненником та ініціатором створення школи FPV-дронів у Волинській бригаді ТрО ставіз позивним «Лебідь». У цивільному житті він — власник та багаторічний керівник меблевої фабрики і, коли виникла потреба, швидко організував як виробництво самих дронів, так і навчальний процес для майбутніх пілотів.– Я вірю, що безпілотники можуть вирішити долю війни, за ними майбутнє, і ми кожен на своєму місці повинні докладати максимум зусиль, щоби розвивати цей напрямок. Тому я зібрав ентузіастів, які цікавляться темою FPV-дронів, і ми звернулися до командира бригади полковника Руслана Ткачука. З його сторони отримали розуміння та підтримку і почали працювати, — розповідає Віктор Тимчишин.Спочатку було непросто, проте команда «Лебедя» з усім впоралася. Десь допомогли волонтери, які надіслали запчастини та обладнання для виробництва FPV-дронів, десь щось придбали та виготовили власними силами, і школа запрацювала. Навчання в ній пройшли військовослужбовці, обрані з кожного батальйону Волинської тероборони. Приїжджають сюди і з інших бригад ЗСУ, які сьогодні виконують бойові завдання на Лиманському напрямку.— Навчання триває два тижні. Цього, можливо, і замало, але в нас війна і робити все ми маємо набагато швидше, ніж у звичайних умовах. Починаємо з короткого теоретичного курсу, далі — робота на спеціальних тренажерах, які імітують політ FPV-дрона. Коли перший етап завершено, приступаємо до практичних занять у польових умовах, — пояснює військовослужбовець із позивним «Ворон». Він — начальник групи безпілотних систем Волинської бригади Сил тероборони.Польові заняття — головне випробування для майбутніх пілотів FPV-дронів перед початком бойової роботи. Усе відбувається в засекреченому місці. Курсанти мають самостійно розгорнути і перевірити справність апаратури, якість відеосигналу та телеметрію. Якщо все гаразд, у повітря піднімають квадрокоптер із ретранслятором відеосигналу, і тільки тоді злітає сам FPV-дрон. Вже під час польоту пілот має виконати певні вправи та вразити умовну ціль.— Оператор FPV-дрона, насамперед, повинен добре орієнтуватися на місцевості, де йому доведеться працювати. Бо ж ландшафт буває різним, і якщо це ліс, як на нашому напрямку, це суттєво ускладнить роботу, адже з висоти все має однаковий вигляд, — говорить Павло, який є головним інструктором школи. — Тому пілот і вся команда, а це зазвичай три-чотири людини, мають знайти для себе певні орієнтири на місцевості і швидко вирішувати щодо напрямків польоту, адже секунди, насправді, вирішують, виконаєш ти завдання чи ні. Також, безумовно, повинно бути відчуття горизонту та розвинена дрібна моторика пальців рук. Це важливо і щодо роботи з пультом, адже під час виконання складних фігур пілотажу або польоту впритул до землі будь-який хибний рух може призвести до втрати дрона.Серед головних переваг FPV-дронів — їх відносно низька вартість. Один такий БПЛА можна зібрати всього за 16–20 тисяч гривень, тоді як знищити він може танк або іншу техніку, що коштує кілька мільйонів доларів.— Якщо не заглиблюватися в процес, нічого складного начебто немає. Та це далеко не так. Один із головних для нас викликів — активна робота ворожих систем радіоелектронної боротьби, які під час польоту можуть заглушити сигнал, і, як наслідок, ми втрачаємо зв’язок із дроном. Дійшло до того, що росіяни почали встановлювати засоби РЕБ навіть на техніку, під час підльоту до якої сигнал раптово зникає. До того ж оператори БПЛА були і залишаються пріоритетною ціллю для ворога. І якщо наші екіпажі виявляють, орки не шкодують уже нічого — навіть можуть випустити пакет із РСЗВ «Град», — розповідає «Ворон».Попри всі складнощі та хитрощі, до яких вдається ворог, українські FPV-дрони створюють окупантам чималі проблеми. Нещодавно один з екіпажів Волинської тероборони знищив вишку, на якій росіяни встановили камери спостереження за лінією фронту, а також потужні засоби радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. Було також уражено кілька опорних пунктів, коли дрони залітали прямо у ворожі бліндажі. Успіхом стала і спільна робота зі знищення російської БМП-1. Пілот FPV-дрона, хоч і не вразив техніку, змусив російський екіпаж шукати порятунок у лісі. Проте сховатися окупантам не вдалося. Координати цілі швидко передали артилеристам, і вони завдали точного удару та спалили бронемашину.Інструктори школи FPV-дронів Волинської тероборони твердо переконані: цю війну виграють не тактики, а інженери. Звісно, українські. Тому вже зараз готують для ворога кілька пекельних сюрпризів, після знайомства з якими окупанти буквально горітимуть на робочих місцях. Жодних подробиць наразі не розкривають, адже феєрія, обіцяють, буде по-справжньому вибуховою, і це буде ще одним кроком до нашої Перемоги!

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