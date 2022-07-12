На Волині евакуювали 16 людей під час пожежі в 5-поверхівці
Сьогодні, 12:05
У Камені-Каширському рятувальники евакуювали 16 людей під час пожежі в 5-поверхівці.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу в 5-поверховому будинку на вулиці Чкалова в Камені-Каширському надійшло на лінію 101 3 серпня о 09:47.
За викликом спрямували чергову варту рятувальників 8 ДПРЧ, яка прибула до місця події о 09:55. За викликом прибув також пожежний розрахунок Камінь-Каширського лісового господарства.
З’ясувалося, що вогонь виник на балконі на третьому поверсі – полум’я охопило матрац і хатні речі.
Рятувальники евакуювали сходовою кліткою 16 людей, дітей серед них не було. Медичної допомоги евакуйовані не потребували.
Пожежу на балконі бійці ДСНС локалізували о 10:01, ліквідували – о 10:11. Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців пожежа ліквідована з мінімальними збитками та недопущено її перекидання на суміжні квартири.
Причину пожежі з’ясовують.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу в 5-поверховому будинку на вулиці Чкалова в Камені-Каширському надійшло на лінію 101 3 серпня о 09:47.
За викликом спрямували чергову варту рятувальників 8 ДПРЧ, яка прибула до місця події о 09:55. За викликом прибув також пожежний розрахунок Камінь-Каширського лісового господарства.
З’ясувалося, що вогонь виник на балконі на третьому поверсі – полум’я охопило матрац і хатні речі.
Рятувальники евакуювали сходовою кліткою 16 людей, дітей серед них не було. Медичної допомоги евакуйовані не потребували.
Пожежу на балконі бійці ДСНС локалізували о 10:01, ліквідували – о 10:11. Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців пожежа ліквідована з мінімальними збитками та недопущено її перекидання на суміжні квартири.
Причину пожежі з’ясовують.
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