На Волині евакуювали 16 людей під час пожежі в 5-поверхівці

У Камені-Каширському рятувальники евакуювали 16 людей під час пожежі в 5-поверхівці.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу в 5-поверховому будинку на вулиці Чкалова в Камені-Каширському надійшло на лінію 101 3 серпня о 09:47.За викликом спрямували чергову варту рятувальників 8 ДПРЧ, яка прибула до місця події о 09:55. За викликом прибув також пожежний розрахунок Камінь-Каширського лісового господарства.З’ясувалося, що вогонь виник на балконі на третьому поверсі – полум’я охопило матрац і хатні речі.Рятувальники евакуювали сходовою кліткою 16 людей, дітей серед них не було. Медичної допомоги евакуйовані не потребували.Пожежу на балконі бійці ДСНС локалізували о 10:01, ліквідували – о 10:11. Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців пожежа ліквідована з мінімальними збитками та недопущено її перекидання на суміжні квартири.Причину пожежі з’ясовують.