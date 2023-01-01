На Волині жительку Запоріжжя, яка підтримала російських окупантів, судитимуть за зраду

На Волині жительку Запоріжжя, яка підтримала російських окупантів, судитимуть за зраду
На Волині жительку Запорізької області судитимуть за колабораційну діяльність: вона обіймала посаду в «военно-гражданской администрации» окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річною жителькою Запорізької області колабораційної діяльності.

Слідство встановило, що після окупації міста Мелітополя у грудні 2022 року жінка, яка до того обіймала керівну посаду в регіональному підрозділі Міністерства юстиції України, добровільно погодилась на посаду начальника так званого «Управления записи актов гражданского состояния военно-гражданской администрации Запорожской области».

Реалізовуючи незаконну політику держави-агресора у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, посадовиця виконувала функціональні обов’язки з метою подальшого встановлення влади окупантів, створення у мешканців хибних уявлень про благі наміри окупаційних військ та незворотне і стабільне існування на теренах Запорізької області влади рф та ідей «руского міра».
На Волині жительку Запоріжжя, яка підтримала російських окупантів, судитимуть за зраду

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Теги: Запоріжжя, колаборантка, прокуратура
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