На Волині жительку Запоріжжя, яка підтримала російських окупантів, судитимуть за зраду
Сьогодні, 12:50
На Волині жительку Запорізької області судитимуть за колабораційну діяльність: вона обіймала посаду в «военно-гражданской администрации» окупантів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річною жителькою Запорізької області колабораційної діяльності.
Слідство встановило, що після окупації міста Мелітополя у грудні 2022 року жінка, яка до того обіймала керівну посаду в регіональному підрозділі Міністерства юстиції України, добровільно погодилась на посаду начальника так званого «Управления записи актов гражданского состояния военно-гражданской администрации Запорожской области».
Реалізовуючи незаконну політику держави-агресора у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, посадовиця виконувала функціональні обов’язки з метою подальшого встановлення влади окупантів, створення у мешканців хибних уявлень про благі наміри окупаційних військ та незворотне і стабільне існування на теренах Запорізької області влади рф та ідей «руского міра».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річною жителькою Запорізької області колабораційної діяльності.
Слідство встановило, що після окупації міста Мелітополя у грудні 2022 року жінка, яка до того обіймала керівну посаду в регіональному підрозділі Міністерства юстиції України, добровільно погодилась на посаду начальника так званого «Управления записи актов гражданского состояния военно-гражданской администрации Запорожской области».
Реалізовуючи незаконну політику держави-агресора у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, посадовиця виконувала функціональні обов’язки з метою подальшого встановлення влади окупантів, створення у мешканців хибних уявлень про благі наміри окупаційних військ та незворотне і стабільне існування на теренах Запорізької області влади рф та ідей «руского міра».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Авіакатастрофа з керівництвом МВС у Броварах: повідомили про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС
Сьогодні, 13:21
На Волині жительку Запоріжжя, яка підтримала російських окупантів, судитимуть за зраду
Сьогодні, 12:50
Померла волинська письменниця: сьогодні – прощання
Сьогодні, 12:27
СБУ і ДБР обшукують нардепа Дубінського, який під приводом лікування батька виїхав за кордон
Сьогодні, 12:15
Медіа