На Волині жительку Запоріжжя, яка підтримала російських окупантів, судитимуть за зраду

На Волині жительку Запорізької області судитимуть за колабораційну діяльність: вона обіймала посаду в «военно-гражданской администрации» окупантів.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річною жителькою Запорізької області колабораційної діяльності.Слідство встановило, що після окупації міста Мелітополя у грудні 2022 року жінка, яка до того обіймала керівну посаду в регіональному підрозділі Міністерства юстиції України, добровільно погодилась на посаду начальника так званого «Управления записи актов гражданского состояния военно-гражданской администрации Запорожской области».Реалізовуючи незаконну політику держави-агресора у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, посадовиця виконувала функціональні обов’язки з метою подальшого встановлення влади окупантів, створення у мешканців хибних уявлень про благі наміри окупаційних військ та незворотне і стабільне існування на теренах Запорізької області влади рф та ідей «руского міра».