Сезон кліщів: на Волині зареєстрували цьогоріч 18 випадків хвороби Лайма

Сезон кліщів: на Волині зареєстрували цьогоріч 18 випадків хвороби Лайма
Цього року на Волині зареєстрували понад 600 звернень щодо нападу кліщів. Найбільше звернень – у медичні заклади Луцька і Луцького району, Нововолинська.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Зазначають, що у 50% випадків напади відбулися на присадибних, дачних ділянках, у місцях відпочинку на природі.

У центрі цьогоріч лабораторно дослідили понад 80 кліщів, знятих із людей. У третини кліщів виявлено клітини, морфологічно схожі на борелії (становлять потенційну небезпеку для людини).

2023-го в області зареєстровано 18 випадків хвороби Лайма. Випадки кліщового вірусного енцефаліту цього року, а також 2 попередні, на Волині не реєстрували.

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Теги: сезон кліщів, хвороба Лайма, Волинь
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