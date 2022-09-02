Сезон кліщів: на Волині зареєстрували цьогоріч 18 випадків хвороби Лайма





Про це повідомляють у



Зазначають, що у 50% випадків напади відбулися на присадибних, дачних ділянках, у місцях відпочинку на природі.



У центрі цьогоріч лабораторно дослідили понад 80 кліщів, знятих із людей. У третини кліщів виявлено клітини, морфологічно схожі на борелії (становлять потенційну небезпеку для людини).



2023-го в області зареєстровано 18 випадків хвороби Лайма. Випадки кліщового вірусного енцефаліту цього року, а також 2 попередні, на Волині не реєстрували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього року на Волині зареєстрували понад 600 звернень щодо нападу кліщів. Найбільше звернень – у медичні заклади Луцька і Луцького району, Нововолинська.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Зазначають, що у 50% випадків напади відбулися на присадибних, дачних ділянках, у місцях відпочинку на природі.У центрі цьогоріч лабораторно дослідили понад 80 кліщів, знятих із людей. У третини кліщів виявлено клітини, морфологічно схожі на борелії (становлять потенційну небезпеку для людини).2023-го в області зареєстровано 18 випадків хвороби Лайма. Випадки кліщового вірусного енцефаліту цього року, а також 2 попередні, на Волині не реєстрували.

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