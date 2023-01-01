У селищі на Волині – ДТП: відомо про двох постраждалих





Про це



Унаслідок ДТП постраждали 66-річний чоловік та 62-річна жінка.



В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що їх у важкому стані доставлено в Ковельське МТМО.



У чоловіка діагнозтували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, підшкірну гематому голови. Він без свідомості. У жінки – політравма.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 серпня, у селищі Стара Вижівка трапилася аварія. Поблизу місцевої церкви автомобіль зіткнувся з мотоциклом.Про це ІА Волинські новини повідомили очевидці.Унаслідок ДТП постраждали 66-річний чоловік та 62-річна жінка.В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що їх у важкому стані доставлено в Ковельське МТМО.У чоловіка діагнозтували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, підшкірну гематому голови. Він без свідомості. У жінки – політравма.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію