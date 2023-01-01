У селищі на Волині – ДТП: відомо про двох постраждалих

У селищі на Волині – ДТП: відомо про двох постраждалих
Сьогодні, 3 серпня, у селищі Стара Вижівка трапилася аварія. Поблизу місцевої церкви автомобіль зіткнувся з мотоциклом.

Про це ІА Волинські новини повідомили очевидці.

Унаслідок ДТП постраждали 66-річний чоловік та 62-річна жінка.

В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що їх у важкому стані доставлено в Ковельське МТМО.

У чоловіка діагнозтували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, підшкірну гематому голови. Він без свідомості. У жінки – політравма.

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, аварія, Стара Вижівка
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