На Рівненщині в прикордонній смузі на міні підірвався трактор

На Рівненщині в прикордонній смузі на міні підірвався трактор
Сьогодні, 3 серпня, в прикордонній смузі Рівненської області на міні підірвався трактор.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Ситуація сталася в полі, коли водій розвертався. На щастя, він живий.

«Друзі, вкотре закликаю звертати увагу на попереджувальні знаки. Особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом. Задля якісної оборони рубежів, ці ділянки – заміновані», – написав Коваль.

До слова, такий випадок на Рівненщині трапився не вперше.

Нагадаємо також, що на Волині екскаватор наїхав на міну.

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Теги: міна, трактор, Рівненщина
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