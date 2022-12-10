На Рівненщині в прикордонній смузі на міні підірвався трактор





Про це Віталій Коваль.



Ситуація сталася в полі, коли водій розвертався. На щастя, він живий.



«Друзі, вкотре закликаю звертати увагу на попереджувальні знаки. Особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом. Задля якісної оборони рубежів, ці ділянки – заміновані», – написав Коваль.



До слова,



Нагадаємо також, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 серпня, в прикордонній смузі Рівненської області на міні підірвався трактор.Про це повідомив голова Рівненської ОВАСитуація сталася в полі, коли водій розвертався. На щастя, він живий.«Друзі, вкотре закликаю звертати увагу на попереджувальні знаки. Особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом. Задля якісної оборони рубежів, ці ділянки – заміновані», – написав Коваль.До слова, такий випадок на Рівненщині трапився не вперше.Нагадаємо також, що на Волині екскаватор наїхав на міну

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