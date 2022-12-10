На Рівненщині в прикордонній смузі на міні підірвався трактор
Сьогодні, 16:17
Сьогодні, 3 серпня, в прикордонній смузі Рівненської області на міні підірвався трактор.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Ситуація сталася в полі, коли водій розвертався. На щастя, він живий.
«Друзі, вкотре закликаю звертати увагу на попереджувальні знаки. Особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом. Задля якісної оборони рубежів, ці ділянки – заміновані», – написав Коваль.
До слова, такий випадок на Рівненщині трапився не вперше.
Нагадаємо також, що на Волині екскаватор наїхав на міну.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Ситуація сталася в полі, коли водій розвертався. На щастя, він живий.
«Друзі, вкотре закликаю звертати увагу на попереджувальні знаки. Особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом. Задля якісної оборони рубежів, ці ділянки – заміновані», – написав Коваль.
До слова, такий випадок на Рівненщині трапився не вперше.
Нагадаємо також, що на Волині екскаватор наїхав на міну.
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