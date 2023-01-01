На Волині чоловік, який погрожував підірвати будинок, просив суворо його не карати





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, передає



Встановлено, що 16 травня 2023 року в період часу з 15:30 по 16:30 на території місця свого проживання солдат Андрій Ш., який служить водієм у військовій частині, умисно в присутності своїх родичів та працівників поліції повідомив про намір підірвати житловий будинок та інші приміщення поруч за допомогою підривного пристрою, який був при ньому, достовірно знаючи, що це не відповідає дійсності.



Поліція затримала «підривника» та відкрила щодо нього кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК України.



В судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав повністю, сказав, що щиро розкаюється і просить суворо не карати.



Відомо, що він вже не вперше притягується до кримінальної відповідальності. Вироком Ковельського міськрайонного суду від 07 липня 2012 року засуджений за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання та збут наркотиків) до 5 років позбавлення волі, але звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки. Вироком цього ж суду від 09 серпня 2016 року засуджений за ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 190 КК України (умисне легке тілесне ушкодження; шахрайство) до 240 годин громадських робіт та сплати понад 23 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди. Постановою Ковельського міськрайонного суду від 09 червня 2023 року його притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та оштрафовано на 170 гривень.



У цьому випадку суд врахував, що обвинувачений, в силу ст. 89 КК України, є не судимий, військовослужбовець, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває.



Обставини, що обтяжують покарання, судом не встановлені. При цьому ступінь тяжкості кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів і карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.



Суддя Андрій Чалий ухвалив призначити обвинуваченому позбавлення волі строком на 3 роки, але звільнив від покарання, встановивши випробувальний строк на 2 роки. Чоловіка звільнили з-під варти в залі судового засідання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженець міста Ковеля, який зараз є військовослужбовцем, зробив завідоме неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, що загрожує загибеллю людей та іншими тяжкими наслідками.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, передає Ковель медіа Встановлено, що 16 травня 2023 року в період часу з 15:30 по 16:30 на території місця свого проживання солдат, який служить водієм у військовій частині, умисно в присутності своїх родичів та працівників поліції повідомив про намір підірвати житловий будинок та інші приміщення поруч за допомогою підривного пристрою, який був при ньому, достовірно знаючи, що це не відповідає дійсності.Поліція затримала «підривника» та відкрила щодо нього кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК України.В судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав повністю, сказав, що щиро розкаюється і просить суворо не карати.Відомо, що він вже не вперше притягується до кримінальної відповідальності. Вироком Ковельського міськрайонного суду від 07 липня 2012 року засуджений за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання та збут наркотиків) до 5 років позбавлення волі, але звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки. Вироком цього ж суду від 09 серпня 2016 року засуджений за ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 190 КК України (умисне легке тілесне ушкодження; шахрайство) до 240 годин громадських робіт та сплати понад 23 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди. Постановою Ковельського міськрайонного суду від 09 червня 2023 року його притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та оштрафовано на 170 гривень.У цьому випадку суд врахував, що обвинувачений, в силу ст. 89 КК України, є не судимий, військовослужбовець, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває.Обставини, що обтяжують покарання, судом не встановлені. При цьому ступінь тяжкості кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів і карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.Суддяухвалив призначити обвинуваченому позбавлення волі строком на 3 роки, але звільнив від покарання, встановивши випробувальний строк на 2 роки. Чоловіка звільнили з-під варти в залі судового засідання.

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