Стало відоме ім'я волинського посадовця, який підробляв документи ухилянтам





Сьогодні, 3 серпня, журналістам



За інформацією видання, очолював злочинну групу 60-річний рожищанин Олег Нор. Він залучив до протиправних дій ще п'ятьох осіб: мешканців Волинської, Сумської, Рівненської та Полтавської областей.



Ці люди підшуковували клієнтів та безпосередньо за допомогою спеціальної техніки виготовляли фіктивні документи – посвідчення водіїв та пенсійні посвідчення, за якими навіть військовозобов’язані могли безперешкодно виїхати за кордон.



Ще один фігурант злочину – працівник Рожищенської міської ради Олександр Івашин. Він займався підробкою документів прямо за робочим комп'ютером.



Нагадаємо, 2 серпня за місцем проживання та перебування фігурантів



Нині триває досудове розслідування. Вирішують питання про оголошення підозри зловмисникам та обрання їм запобіжних заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищі полісмени припинили діяльність злочинної групи, що виготовляла фіктивні документи та реалізовувала їх по всій країні.Сьогодні, 3 серпня, журналістам Район.Рожище з власних джерел стали відомі імена двох фігурантів злочину.За інформацією видання, очолював злочинну групу 60-річний рожищанин. Він залучив до протиправних дій ще п'ятьох осіб: мешканців Волинської, Сумської, Рівненської та Полтавської областей.Ці люди підшуковували клієнтів та безпосередньо за допомогою спеціальної техніки виготовляли фіктивні документи – посвідчення водіїв та пенсійні посвідчення, за якими навіть військовозобов’язані могли безперешкодно виїхати за кордон.Ще один фігурант злочину – працівник Рожищенської міської ради. Він займався підробкою документів прямо за робочим комп'ютером.Нагадаємо, 2 серпня за місцем проживання та перебування фігурантів правоохоронці провели 16 санкціонованих обшуків . Серед іншого вилучили понад 100 тисяч доларів та 40 тисяч євро.Нині триває досудове розслідування. Вирішують питання про оголошення підозри зловмисникам та обрання їм запобіжних заходів.

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