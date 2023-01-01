Китай змінює риторику щодо війни і приєднається до переговорів у Саудівській Аравії, – WSJ





Про це повідомляє



Видання зазначає, що Китай все більше зіштовхується з ризиками, викликаними війною в Україні. Хоча Пекін все ще намагається зберегти нейтралітет та негласну підтримку росії. Останній подразник Китаю - це вихід рф з "зернової угоди", адже Пекін був один з найбільших покупців українського зерна.



Крім того, повстання ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина порушило нові питання у Китаї щодо влади російського диктатора Володимира Путіна.



За даними WSJ, Китай змінює риторику і, ймовірно, погоджується на розгляд української "формули миру" для врегулювання війни. Очікується, що Пекін відправить свою делегацію на зустріч щодо миру в Україні, яка пройде у Саудівській Аравії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Китай, ймовірно, змінює риторику щодо війни в України. Китайська делегація може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal Видання зазначає, що Китай все більше зіштовхується з ризиками, викликаними війною в Україні. Хоча Пекін все ще намагається зберегти нейтралітет та негласну підтримку росії. Останній подразник Китаю - це вихід рф з "зернової угоди", адже Пекін був один з найбільших покупців українського зерна.Крім того, повстання ватажка ПВК "Вагнера"порушило нові питання у Китаї щодо влади російського диктатора Володимира Путіна.За даними WSJ, Китай змінює риторику і, ймовірно, погоджується на розгляд української "формули миру" для врегулювання війни. Очікується, що Пекін відправить свою делегацію на зустріч щодо миру в Україні, яка пройде у Саудівській Аравії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію