На Волині «на гарячому» затримали 19-річного «серійного» наркодилера. ФОТО

На Волині «на гарячому» затримали 19-річного «серійного» наркодилера. ФОТО
На Волині затримали «серійного» наркодилера: зловмисник збував психотропи в той час, коли його справа щодо наркозлочинів розглядається в суді.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

19-річного волинянина затримали «на гарячому», коли він намагався отримати чергову партію заборонених речовин для їх подальшої реалізації, а саме - пів кілограма психотропної речовини Альфа PVP. У результаті обшуку наркотичну речовину вилучили, також вилучено два транспортні засоби, мобільний телефон, банківські картки та інші речові докази.

Поліцейські встановили, що зловмисник також адміністрував телеграм-канал, через який реалізовував наркотичні речовини. Але для нього всі методи були підходящими, адже фігурант «відомий» і тим, що розповсюджував психотропи методом з рук в руки, налагодивши цілу схему та залучивши спільників, охочих до «швидких» грошей.
На Волині «на гарячому» затримали 19-річного «серійного» наркодилера. ФОТО

У поле зору правоохоронців зловмисник потрапив ще минулого року. Тоді, в серпні 2022, його разом з трьома спільниками затримали за скоєння наркозлочинів. Обвинувальний акт було скеровано до суду: встановлено понад 80 епізодів розкладання ним наркотичних закладок на території області та реалізації психотропів іншими способами. Фігуранта звинувачують одразу за трьома статтями Кримінального Кодексу, справа продовжує розглядатись.
На Волині «на гарячому» затримали 19-річного «серійного» наркодилера. ФОТО

Поліцейські клопотали про тримання під вартою зловмисника на час розгляду справи, однак суд призначив заставу 208 тисяч гривень.

Вийшовши на волю, чоловік не припинив злочинний промисел, а продовжив зберігати й реалізовувати наркотики. Дохід від такої незаконної діяльності становив приблизно мільйон гривень на місяць.Нині злочинну діяльність волинські поліцейські припинили.

3 серпня слідчі Ковельського РУП оголосили зловмиснику про підозру за ч.3 ст.307 Кримінального Кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави.
На Волині «на гарячому» затримали 19-річного «серійного» наркодилера. ФОТО
На Волині «на гарячому» затримали 19-річного «серійного» наркодилера. ФОТО
На Волині «на гарячому» затримали 19-річного «серійного» наркодилера. ФОТО

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Теги: Волинь, наркодилер, поліція
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