Помер головний літописець історії Волині Геннадій Бондаренко

Сьогодні, 4 серпня, після важкої хвороби перестало битися серце беззмінного керівника Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, Заслуженого працівника освіти України, професора Волинського національного університету, члена-кореспондента Української Академії історичних наук, Почесного краєзнавця України, автора понад 500 публікацій з історії України та ВолиніПро це, висловлюючи співчуття, повідомляють друзі, колеги і краєзнавці Волині та України.Народився Геннадій Васильович Бондаренко 19 січня 1946 року в місті Сатанові в родині військовослужбовця. До 1968 року жив в Ізяславі, де навчався в середній школі № 2, а від 1964 року працював у районній бібліотеці для дітей і юнацтва. 1968 року без відриву від виробництва закінчив Кам'янець-Подільське культурно-освітнє училище, здобув фах бібліотекаря.1972 року закінчив історичний факультет Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (нині Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).Після закінчення інституту працював учителем історії та суспільствознавства середньої школи № 3 міста Полонне Хмельницької області. Після закінчення навчання в аспірантурі при Київському педагогічному інституті від 1977 року постійно працює на історичному факультеті у Луцькому педагогічному інституті (нині Волинський національний університет імені Лесі Українки). У 1987—1993 роках працював проректором із заочного навчання. Від 1997 року — завідувач кафедри теорії і методик викладання Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.Кандидатську дисертацію Г.В. Бондаренко захистив 1981 року, а 1984 року одержав атестат доцента кафедри історії СРСР і УРСР.За час педагогічної діяльності читав курси «Історія України», «Спеціальні історичні дисципліни», «Теорія та методологія історії», «Історична географія», інші спецкурси і спецсемінари. На запрошення Міністерства освіти України брав участь у підготовці навчальних програм із курсів «Спеціальні історичні дисципліни» та «Історична географія». Для шкільного курсу історії з тематики «Наш край» підготував програму «Історія Волині з найдавніших часів», розраховану на студентів історичних факультетів і слухачів системи підвищення кваліфікації.Від 1 вересня 2005 року з ініціативи Г.В. Бондаренка в школах Волинської області запроваджено програму факультативного курсу «Волинезнавство».Від 1997 року брав участь у роботі Геральдичної комісії Волинської обласної державної адміністрації. З ініціативи Бондаренка розроблено та прийнято герб і прапор Волинської області на основі історичних традицій краю. Мав багато наукових досліджень і публікацій з історії України і Волинських земель, краєзнавства, нумізматики і геральдики.З 1989 р. Г.В. Бондаренко голова Волинської обласної організації і член Президії Національної спілки краєзнавцівУкраїни., організатор і учасник краєзнавчих конференцій Минуле і сучасне Волині тп Полісся», «Велика Волинь» та інших. Він був засновником школи волинезнавства, автором програм і проектів розвитку краєзнавства і краєзнавчої освіти Уволинській області, автором однієї з найкращих пісень про наш край «Волинь і Полісся».Геннадій Бондаренко захоплювався більярдом. У 2019 році став володарем Відкритого кубку України «Наукова еліта», неодноразово ставав чемпіоном Волинського національного університету імені Лесі Українки з шахів.Геннадій Васильович Бондаренко любив і поважав студентів, був для них добрим та авторитетним Вчителем і Вихователем. Він вмів дружити і шанувати товаришів.