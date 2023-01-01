Розблокування кордону: Волиньрада звернеться до Генконсульства Польщі у Луцьку





Таку пропозиції на сесії 16 листопада озвучив депутат Віктор Козак, пишуть



Він нагадав, що нині на польській стороні в чергах до пунктів пропуску заблоковано понад чотири тисячі українських водіїв. Вони кілька днів чекають на перетин кордону, в них закінчуються продукти, вода та пальне.



«Пропоную від імені обласної ради направити звернення до Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку з проханням розблокувати кордон та пропустити наших водіїв на наші території», – сказав Віктор Козак.



Відповідне звернення має напрацювати секретаріат облради.



За проголосували 49 депутатів.



Як ми повідомляли, 6 листопада



Протест офіційно зареєстрований польськими перевізниками у місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.



Серед вимог перевізників до уряду Польщі – повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги для автомобілів з номерами країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи «Шлях».



Україна проводить перемовини з польською стороною для розблокування кордону. Віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що вимоги польських перевізників про зміну Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом (так званий транспортний безвіз) не мають підстав, а отже, такі зміни не обговорюються

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська обласна рада направить звернення до Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку з проханням посприяти розблокуванню кордону та пропустити українських водіїв на територію України.Таку пропозиції на сесії 16 листопада озвучив депутат, пишуть Волинські новини Він нагадав, що нині на польській стороні в чергах до пунктів пропуску заблоковано понад чотири тисячі українських водіїв. Вони кілька днів чекають на перетин кордону, в них закінчуються продукти, вода та пальне.«Пропоную від імені обласної ради направити звернення до Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку з проханням розблокувати кордон та пропустити наших водіїв на наші території», – сказав Віктор Козак.Відповідне звернення має напрацювати секретаріат облради.За проголосували 49 депутатів.Як ми повідомляли, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова–Краківець», «Гребенне–Рава Руська», «Дорогуськ–Ягодин».Протест офіційно зареєстрований польськими перевізниками у місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.Серед вимог перевізників до уряду Польщі – повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги для автомобілів з номерами країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи «Шлях».Україна проводить перемовини з польською стороною для розблокування кордону. Віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Українизаявив, що вимоги польських перевізників про зміну Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом (так званий транспортний безвіз) не мають підстав, а отже, такі зміни не обговорюються

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