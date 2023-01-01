На Харківщині загинув воїн з Волині Сергій Лесик
Сьогодні, 20:34
Камінь-Каширська громада зазнала непоправної втрати - загинув військовослужбовець, який захищав Україну.
Про це повідомляють на сторінці громади.
43-річний Сергій Вячеславович Лесик загинув 15 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання із захисту України. Життя бійця обірвалося у Харківській області.
"Скорбимо разом із родиною, щиро співчуваємо рідним людям Героя. Камінь-Каширська міська рада висловлює сердечні слова співчуття всім, хто знав Сергія Лесика. Страшна втрата всім українцям, чий спокій беріг Захисник. Не пробачимо ворогам. Нехай спочиває в мирі та спокої наш солдат у Царстві Небесному. Вічна і світла пам'ять Герою!" - йдеться у дописі на сторінці громади.
Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом Захисника повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомляють на сторінці громади.
43-річний Сергій Вячеславович Лесик загинув 15 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання із захисту України. Життя бійця обірвалося у Харківській області.
"Скорбимо разом із родиною, щиро співчуваємо рідним людям Героя. Камінь-Каширська міська рада висловлює сердечні слова співчуття всім, хто знав Сергія Лесика. Страшна втрата всім українцям, чий спокій беріг Захисник. Не пробачимо ворогам. Нехай спочиває в мирі та спокої наш солдат у Царстві Небесному. Вічна і світла пам'ять Герою!" - йдеться у дописі на сторінці громади.
Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом Захисника повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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