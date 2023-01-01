Завезти в Україну генератори та трансформатори буде простіше





Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає



«Затверджено перелік продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, до якого включено продукцію, на яку може поширюватись дія відповідних технічних регламентів і яка є критично необхідною для забезпечення потреби необхідного обладнання, зумовленої викликами в енергетичній сфері в умовах воєнного стану в Україні», - повідомив Мельничук.



За його словами, внесено зміни до:



1. Технічного регламенту безпеки машин



2. Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання



3. Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання



4. Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки



5. Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні



6. Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень, якими передбачено, що до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів дозволяється надавати на ринку та/або вводити в експлуатацію продукцію, яка включена до переліку продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, без застосовування вимоги щодо наявності декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам



Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявляв, що сьогодні Кабмін затвердить постанову, якою спростять завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів та трансформаторів.



"Тепер для низки цих товарів не потрібно буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності", - розповів Шмигаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів України спростив завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів та трансформаторів.Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН «Затверджено перелік продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, до якого включено продукцію, на яку може поширюватись дія відповідних технічних регламентів і яка є критично необхідною для забезпечення потреби необхідного обладнання, зумовленої викликами в енергетичній сфері в умовах воєнного стану в Україні», - повідомив Мельничук.За його словами, внесено зміни до:1. Технічного регламенту безпеки машин2. Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання3. Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання4. Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки5. Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні6. Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень, якими передбачено, що до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів дозволяється надавати на ринку та/або вводити в експлуатацію продукцію, яка включена до переліку продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, без застосовування вимоги щодо наявності декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентамПрем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявляв, що сьогодні Кабмін затвердить постанову, якою спростять завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів та трансформаторів."Тепер для низки цих товарів не потрібно буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності", - розповів Шмигаль.

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