Завезти в Україну генератори та трансформатори буде простіше

Завезти в Україну генератори та трансформатори буде простіше
Кабінет міністрів України спростив завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів та трансформаторів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

«Затверджено перелік продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, до якого включено продукцію, на яку може поширюватись дія відповідних технічних регламентів і яка є критично необхідною для забезпечення потреби необхідного обладнання, зумовленої викликами в енергетичній сфері в умовах воєнного стану в Україні», - повідомив Мельничук.

За його словами, внесено зміни до:

1. Технічного регламенту безпеки машин

2. Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання

3. Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання

4. Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

5. Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

6. Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень, якими передбачено, що до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів дозволяється надавати на ринку та/або вводити в експлуатацію продукцію, яка включена до переліку продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, без застосовування вимоги щодо наявності декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявляв, що сьогодні Кабмін затвердить постанову, якою спростять завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів та трансформаторів.

"Тепер для низки цих товарів не потрібно буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності", - розповів Шмигаль.

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Теги: Україна, генератори, Кабінет міністрів України
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