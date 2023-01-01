Завезти в Україну генератори та трансформатори буде простіше
Сьогодні, 03:41
Кабінет міністрів України спростив завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів та трансформаторів.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
«Затверджено перелік продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, до якого включено продукцію, на яку може поширюватись дія відповідних технічних регламентів і яка є критично необхідною для забезпечення потреби необхідного обладнання, зумовленої викликами в енергетичній сфері в умовах воєнного стану в Україні», - повідомив Мельничук.
За його словами, внесено зміни до:
1. Технічного регламенту безпеки машин
2. Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання
3. Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання
4. Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки
5. Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
6. Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень, якими передбачено, що до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів дозволяється надавати на ринку та/або вводити в експлуатацію продукцію, яка включена до переліку продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, без застосовування вимоги щодо наявності декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявляв, що сьогодні Кабмін затвердить постанову, якою спростять завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів та трансформаторів.
"Тепер для низки цих товарів не потрібно буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності", - розповів Шмигаль.
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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
«Затверджено перелік продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, до якого включено продукцію, на яку може поширюватись дія відповідних технічних регламентів і яка є критично необхідною для забезпечення потреби необхідного обладнання, зумовленої викликами в енергетичній сфері в умовах воєнного стану в Україні», - повідомив Мельничук.
За його словами, внесено зміни до:
1. Технічного регламенту безпеки машин
2. Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання
3. Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання
4. Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки
5. Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
6. Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень, якими передбачено, що до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів дозволяється надавати на ринку та/або вводити в експлуатацію продукцію, яка включена до переліку продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, без застосовування вимоги щодо наявності декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявляв, що сьогодні Кабмін затвердить постанову, якою спростять завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів та трансформаторів.
"Тепер для низки цих товарів не потрібно буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності", - розповів Шмигаль.
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