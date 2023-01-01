Майстер з Харківщини евакуював на Волинь пів тисячі музейних експонатів

Олег Яровий з Харківщини зумів евакуювати на Волинь половину експонатів зі свого музею ремесел, побуту і традицій "Багричівська садиба".



Чоловік розповів



Коли розпочалося повномасштабне вторгнення місто опинилося на лінії вогню. Відтак чоловік переїхав на Волинь, де живе вже понад рік. З собою, каже, вивіз найцінніше: меблі, посуд, документи, одяг, якими користувались 200 років тому.



"Для мене воно все цінне від маленького до великого предмета. Я вивіз речі, які можна було комфортно і швидко взяти з собою", — розповідає переселенець.



Олег Яровий каже, що найважливіший серед врятованих експонатів — сімейна Біблія, видана 1900-го, вагою десять кілограмів. Говорить: основа музейних фондів — предмети, що належали предкам.



Експонати спочатку евакуйовували з музею у Дергачах до Харкова. Збиратися довелось швидко, виїжджали жовто-блакитною вантажівкою під постійними обстрілами, каже Олег Яровий. Додає: було складно і ризиковано.



Окрім музейної справи, чоловік виготовляє вироби зі шкіри за старовинними технологіями. Він зробив копію меча Х століття князя Святослава. Виріб створював за музейними зразками такого меча, який зберігається у музеї в Дніпрі.



На Волині Олег Яровий продовжує займатися улюбленим ремеслом і час від часу проводить безплатні майстеркласи.



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