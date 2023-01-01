Майстер з Харківщини евакуював на Волинь пів тисячі музейних експонатів

Майстер з Харківщини евакуював на Волинь пів тисячі музейних експонатів
Майстер декоративно-ужиткового мистецтва Олег Яровий з Харківщини зумів евакуювати на Волинь половину експонатів зі свого музею ремесел, побуту і традицій "Багричівська садиба".

Чоловік розповів Суспільному, що всього зібрав майже тисячу предметів старовини та облаштував невеличкий музей у будинку прапрадіда в Дергачах.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення місто опинилося на лінії вогню. Відтак чоловік переїхав на Волинь, де живе вже понад рік. З собою, каже, вивіз найцінніше: меблі, посуд, документи, одяг, якими користувались 200 років тому.

"Для мене воно все цінне від маленького до великого предмета. Я вивіз речі, які можна було комфортно і швидко взяти з собою", — розповідає переселенець.

Олег Яровий каже, що найважливіший серед врятованих експонатів — сімейна Біблія, видана 1900-го, вагою десять кілограмів. Говорить: основа музейних фондів — предмети, що належали предкам.

Експонати спочатку евакуйовували з музею у Дергачах до Харкова. Збиратися довелось швидко, виїжджали жовто-блакитною вантажівкою під постійними обстрілами, каже Олег Яровий. Додає: було складно і ризиковано.

Окрім музейної справи, чоловік виготовляє вироби зі шкіри за старовинними технологіями. Він зробив копію меча Х століття князя Святослава. Виріб створював за музейними зразками такого меча, який зберігається у музеї в Дніпрі.

На Волині Олег Яровий продовжує займатися улюбленим ремеслом і час від часу проводить безплатні майстеркласи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ВПО, Волинь, музей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Студентська рада – це не просто школа лідерства, це життя лідера», – голова Студради ВНУ Максим Пивоварчук
Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майстер з Харківщини евакуював на Волинь пів тисячі музейних експонатів
Сьогодні, 18:27
У Луцьку голова ОСББ загородила проїзд транспорту у двір
Сьогодні, 17:35
Грошей не витрачали: у Луцькраді відреагували на скандал із посипанням доріг протиожеледними сумішами у жовтні
Сьогодні, 16:34
Турнікети для ЗСУ: волинян просять долучитися до закриття збору
Сьогодні, 15:33
Рік без прав та 17 тисяч гривень штрафу: суд покарав водія електроскутера за п’яну їзду
Сьогодні, 15:32
Схожі новини
На Волині 66 переселенців отримали ваучери на навчання На Волині 66 переселенців отримали ваучери на навчання
07 листопад, 22:35
З початку повномаштабної війни на Волині знайшли роботу понад 1000 переселенців З початку повномаштабної війни на Волині знайшли роботу понад 1000 переселенців
16 вересень, 05:28
Ексдиректора музею на Волині судять за привласнення 110 тисяч бюджетних коштів Ексдиректора музею на Волині судять за привласнення 110 тисяч бюджетних коштів
05 липень, 13:30
У луцькому музеї показали 7 відреставрованих ікон XVIII-XIX століття. ВІДЕО У луцькому музеї показали 7 відреставрованих ікон XVIII-XIX століття. ВІДЕО
30 червень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Майстер з Харківщини евакуював на Волинь пів тисячі музейних експонатів
Сьогодні, 18:27
 0
У Луцьку голова ОСББ загородила проїзд транспорту у двір
Сьогодні, 17:35
 0
Грошей не витрачали: у Луцькраді відреагували на скандал із посипанням доріг протиожеледними сумішами у жовтні
Сьогодні, 16:34
 0
Турнікети для ЗСУ: волинян просять долучитися до закриття збору
Сьогодні, 15:33
 0
Рік без прав та 17 тисяч гривень штрафу: суд покарав водія електроскутера за п’яну їзду
Сьогодні, 15:32
 0
Медіа
відео
1/8