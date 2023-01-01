Загинув Герой з Волині Роман Приступа: через 8 місяців рідні отримали підтвердження ДНК-експертизи

Загинув Герой з Волині Роман Приступа: через 8 місяців рідні отримали підтвердження ДНК-експертизи
Сьогодні, 21 листопада, у День Гідності та Свободи, Ковельська громада отримала підтвердження про загибель одного із тих, хто добровільно пішов відстоювати ці цінності.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Ще 19 березня цього року на фронті загинув уродженець села Городилець Приступа Роман Геннадійович.

Через 8 місяців страшної невідомості рідні отримали результати ДНК-експертизи, яка підтвердила, що тіло, яке повернули в Україну під час обміну, – це тіло Романа", - йдеться в повідомленні.

Проживаючи у той час на Київщині, він добровільно пішов боронити країну від російського окупанта на початку повномасштабного вторгнення. Бо, насамперед, хотів захистити свого сина Іллю і всіх, кого любив.

"Як тільки буде відомо, коли кортеж з тілом полеглого Героя прибуде на Волинь, ми повідомимо деталі щодо прощання. Попередньо – воно відбудеться завтра у селі Городилець, " - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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