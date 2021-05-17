У Луцькій міськраді розповіли, що далі будуть робити із дитячою залізницею, яка перейшла у власність міста

Луцька дитяча залізниця буде використовуватися як зона для навчання та рекреації одночасно. Майновий комплекс планують передати одному з позашкільних навчальних закладів міста.



Про це в коментарі Борис Смаль.



Майновий комплекс дитячої залізниці – це теплотяг, два пасажирських вагони, дві станції "Росинка" і "Водограй", стрілочні пости, колія, шпали, світлофори та інше майно.



У якому форматі працюватиме дитяча залізниця в Луцьку



Зі слів Бориса Смаля, Луцька дитяча залізниця працюватиме за двома основними напрямками.



Перший – це навчання майбутніх залізничників, цю традицію у Луцьку хочуть продовжити. Другий – рекреаційна зона.



"Тут буде щось креативне, не в такому вигляді, що сів в одну станцію поїхав і нічого не бачиш. Ми щось нове придумаємо", — каже Борис Смаль.



Коли відновить роботу Луцька дитяча залізниця



Міська влада має плани щодо подальшого майбутнього дитячої залізниці. Але реалізують їх вже наступного року, бо погода зараз не дозволяє проводити там благоустрій.



"Який буде штат і хто там працюватиме – поки не обговорювали, бо боролися за передачу. Маємо в планах враховувати ідеї колишніх залізничників", — говорить керівник міського департаменту економічної політики.



Скільки вартуватиме благоустрій залізниці бюджету міста



Борис Смаль каже: два роки тому благоустрій Луцької дитячої залізниці включно з закупівлею меблів для станцій вартував близько 20 мільйонів гривень. Зараз, з його слів, це буде як мінімум 25 мільйонів гривень.



"Наступного року будемо формувати новий кошторис, але хочемо там і заробляти, не тільки витрачати з бюджету. Ми від громади ще будемо збирати ідеї щодо того, які можна там впроваджувати заходи, проєкти тощо. — уточнив Смаль. – Бо, зрештою, почалося це все з ініціативи лучан, які бачили, що об’єкт руйнується і перетворюється в занедбану будівлю".



Що відомо про Луцьку дитячу залізницю



Останній рейс залізниця виконала 28 серпня 2019 року, а з 31 серпня того ж року все законсервували. Гуртківцям і їх батькам тоді пояснили, що "Укрзалізниця" не в змозі далі утримувати майно, тому гурток, який відвідували 500 дітей, закрили.



11 грудня 2020 року був останній робочий день роботи Луцької дитячої залізниці. Луцькрада з того часу вела перемовини та листування з Укрзалізницею, просила передати заклад на обслуговування місту або у користування.



У березні 2021 року у Луцькій міській раді почали вести переговори з головою правління "Укрзалізниці" Володимиром Жмаком про купівлю дитячої залізниці та усього комплексу.



Торік Луцька міська рада на сесії погодилася прийняти у комунальну власність майно "Укрзалізниці". Місто збиралося відновити там гуртки. Профільне Міністерство мало оформити процедуру передачі, але почалася повномасштабна війна і вирішення цього питання призупинилося.



У травні 2023 року Луцька міська рада відновила переговори з Кабінетом Міністрів України та правлінням "Укрзалізниці" щодо передачі до комунальної власності Луцької громади майнового комплексу дитячої залізниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! буде використовуватися як зона для навчання та рекреації одночасно. Майновий комплекс планують передати одному з позашкільних навчальних закладів міста.Про це в коментарі Суспільному розповів керівник департаменту економічної політикиМайновий комплекс дитячої залізниці – це теплотяг, два пасажирських вагони, дві станції "Росинка" і "Водограй", стрілочні пости, колія, шпали, світлофори та інше майно.Зі слів Бориса Смаля, Луцька дитяча залізниця працюватиме за двома основними напрямками.Перший – це навчання майбутніх залізничників, цю традицію у Луцьку хочуть продовжити. Другий – рекреаційна зона."Тут буде щось креативне, не в такому вигляді, що сів в одну станцію поїхав і нічого не бачиш. Ми щось нове придумаємо", — каже Борис Смаль.Міська влада має плани щодо подальшого майбутнього дитячої залізниці. Але реалізують їх вже наступного року, бо погода зараз не дозволяє проводити там благоустрій."Який буде штат і хто там працюватиме – поки не обговорювали, бо боролися за передачу. Маємо в планах враховувати ідеї колишніх залізничників", — говорить керівник міського департаменту економічної політики.Борис Смаль каже: два роки тому благоустрій Луцької дитячої залізниці включно з закупівлею меблів для станцій вартував близько 20 мільйонів гривень. Зараз, з його слів, це буде як мінімум 25 мільйонів гривень."Наступного року будемо формувати новий кошторис, але хочемо там і заробляти, не тільки витрачати з бюджету. Ми від громади ще будемо збирати ідеї щодо того, які можна там впроваджувати заходи, проєкти тощо. — уточнив Смаль. – Бо, зрештою, почалося це все з ініціативи лучан, які бачили, що об’єкт руйнується і перетворюється в занедбану будівлю".Останній рейс залізниця виконала 28 серпня 2019 року, а з 31 серпня того ж року все законсервували. Гуртківцям і їх батькам тоді пояснили, що "Укрзалізниця" не в змозі далі утримувати майно, тому гурток, який відвідували 500 дітей, закрили.11 грудня 2020 року був останній робочий день роботи Луцької дитячої залізниці. Луцькрада з того часу вела перемовини та листування з Укрзалізницею, просила передати заклад на обслуговування місту або у користування.У березні 2021 року у Луцькій міській раді почали вести переговори з головою правління "Укрзалізниці" Володимиром Жмаком про купівлю дитячої залізниці та усього комплексу.Торік Луцька міська рада на сесії погодилася прийняти у комунальну власність майно "Укрзалізниці". Місто збиралося відновити там гуртки. Профільне Міністерство мало оформити процедуру передачі, але почалася повномасштабна війна і вирішення цього питання призупинилося.У травні 2023 року Луцька міська рада відновила переговори з Кабінетом Міністрів України та правлінням "Укрзалізниці" щодо передачі до комунальної власності Луцької громади майнового комплексу дитячої залізниці.

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