У «Луцькводоканалі» за понад 30 млн євро відремонтують очисні споруди





Зараз на об’єкті починають перший етап робіт — реконструкцію блоку механічної очистки. Для цього вже придбали обладнання на суму майже 200 млн грн, пише



За майже 50 років функціонування обвалився вторинний радіальний відстійник. Також реконструкція потрібна через проблему неприємного запаху в громаді, що частково пов’язано із діяльністю очисних споруд, повідомили у міськраді.



Складність будівельних робіт полягає в тому, що вони відбуватимуться на діючому об’єкті, який ні на хвилину неможливо зупинити. На цьому етапі використовуватимуть матеріали, які не піддаються корозії. Ці роботи планують завершити наступного року.



Другим етапом буде біологічна очистка. Вона передбачає реконструкцію вторинних радіальних відстійників, мулових карт, біологічних ставків тощо.



Також планують й будівництво станції з виробництва біогазу.



Вартість проєкту — понад 30 млн євро. На перший етап передбачено орієнтовно 9 млн євро. Обсяг кредиту — близько 11 млн євро. Енергетичний блок, що стосується біогазової установки, вартує 14 млн євро.



Складність будівельних робіт полягає в тому, що вони відбуватимуться на діючому об’єкті, який ні на хвилину неможливо зупинити. На цьому етапі використовуватимуть матеріали, які не піддаються корозії. Ці роботи планують завершити наступного року.



Другим етапом буде біологічна очистка. Вона передбачає реконструкцію вторинних радіальних відстійників, мулових карт, біологічних ставків тощо.



Також планують й будівництво станції з виробництва біогазу.



Вартість проєкту — понад 30 млн євро. На перший етап передбачено орієнтовно 9 млн євро. Обсяг кредиту — близько 11 млн євро. Енергетичний блок, що стосується біогазової установки, вартує 14 млн євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очисні споруди, збудовані у період 1973—1978 років, капітально відремонтують за понад 30 млн євро.Зараз на об’єкті починають перший етап робіт — реконструкцію блоку механічної очистки. Для цього вже придбали обладнання на суму майже 200 млн грн, пише misto.media За майже 50 років функціонування обвалився вторинний радіальний відстійник. Також реконструкція потрібна через проблему неприємного запаху в громаді, що частково пов’язано із діяльністю очисних споруд, повідомили у міськраді.Складність будівельних робіт полягає в тому, що вони відбуватимуться на діючому об’єкті, який ні на хвилину неможливо зупинити. На цьому етапі використовуватимуть матеріали, які не піддаються корозії. Ці роботи планують завершити наступного року.Другим етапом буде біологічна очистка. Вона передбачає реконструкцію вторинних радіальних відстійників, мулових карт, біологічних ставків тощо.Також планують й будівництво станції з виробництва біогазу.Вартість проєкту — понад 30 млн євро. На перший етап передбачено орієнтовно 9 млн євро. Обсяг кредиту — близько 11 млн євро. Енергетичний блок, що стосується біогазової установки, вартує 14 млн євро.Складність будівельних робіт полягає в тому, що вони відбуватимуться на діючому об’єкті, який ні на хвилину неможливо зупинити. На цьому етапі використовуватимуть матеріали, які не піддаються корозії. Ці роботи планують завершити наступного року.Другим етапом буде біологічна очистка. Вона передбачає реконструкцію вторинних радіальних відстійників, мулових карт, біологічних ставків тощо.Також планують й будівництво станції з виробництва біогазу.Вартість проєкту — понад 30 млн євро. На перший етап передбачено орієнтовно 9 млн євро. Обсяг кредиту — близько 11 млн євро. Енергетичний блок, що стосується біогазової установки, вартує 14 млн євро.

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