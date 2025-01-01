Одноразові стаканчики з кришками: що обирають кавʼярні у 2025 році

Одноразові стаканчики з кришками: що обирають кавʼярні у 2025 році

Кавова культура в Україні розвивається стрімко, і разом з нею зростають вимоги до якості сервісу, зручності обслуговування та екологічності пакування. У 2025 році



Які стаканчики обирають кавʼярні цього року? Чому екологія, зручність і естетика стали вирішальними критеріями? Розглянемо детально.



Чому одноразові стаканчики — це стандарт у сфері кавового бізнесу

Одноразові стаканчики з кришками стали незамінним рішенням для подачі напоїв «to go». Вони забезпечують:



зручність споживання на ходу;

гігієнічність та безпечність продукту;

підтримку температури напою;

можливість нанесення бренду — логотипу, слогану чи дизайну закладу.

Клієнт отримує не просто каву, а повноцінний досвід, який починається з якісного пакування.



Основні тренди у виборі стаканчиків у 2025 році

1. Екологічність — більше, ніж тренд

Після впровадження обмежень на пластикову продукцію в Україні, все більше кавʼярень переходять на екологічні одноразові стаканчики. У 2025 році популярні такі матеріали:



Папір із біопокриттям (PLA) — повністю біорозкладний варіант замість пластикової ламінації;

Бамбук та тростина — для преміального сегменту;

Картон із переробленої сировини.

Такі рішення не шкодять природі та формують позитивний імідж бренду серед свідомих споживачів.



2. Функціональність і герметичність кришок

Кришки — не менш важлива складова. У 2025 році кавʼярні обирають:



Кришки з клапаном для пиття — зручні у русі;

Кришки з отвором для соломинки — для холодних напоїв;

Кришки з біопластику або паперу — відповідь на екологічні виклики.

Важливо, аби кришка щільно прилягала до стаканчика, запобігаючи протіканню.



3. Різноманітність обʼємів і дизайну

У меню кавʼярень традиційно присутні різні обʼєми — 120 мл, 250 мл, 350 мл, 450 мл. Відповідно, стаканчики мають відповідати розмірам і типам напоїв: еспресо, капучино, флет-вайт, лате, какао тощо.



Дизайн стаканчика — важливий елемент маркетингу. У 2025 році популярні:



стаканчики з індивідуальним брендуванням;

універсальні кольори (чорний, крафт, білий);

сезонні колекції з унікальним дизайном.

Як обрати якісні одноразові стаканчики для кавʼярні

Під час вибору партії стаканчиків з кришками слід враховувати кілька ключових факторів:



1. Матеріал

Обирайте харчовий картон щільністю від 230 до 320 г/м². Він має бути термостійким та придатним для гарячих напоїв.



2. Тип покриття

PLA (біо), PE (звичне поліетиленове), водне покриття — кожне має свої властивості. Для екоформату рекомендується PLA або водне покриття.



3.Сумісність з кришками

Обовʼязково перевіряйте відповідність діаметру стаканчика до кришки (зазвичай 80 мм або 90 мм).



4. Можливість брендування

Стаканчик з логотипом працює як мобільна реклама. Власний дизайн — чудовий спосіб виділитися серед конкурентів.



5. Оптові ціни та наявність на складі

Обирайте постачальників з широким асортиментом та швидкою логістикою, як-от Lookfort — перевірений лідер ринку України.



Висновок

У 2025 році одноразові стаканчики з кришками — це не лише елемент обслуговування, а важливий комунікатор цінностей вашої кавʼярні. З турботою про екологію, зручністю для клієнтів і увагою до деталей, правильний вибір посуду стає частиною успішної стратегії бренду.



Інвестуйте у якісне пакування — і кожна чашка кави «з собою» стане для клієнта приємним досвідом, який він захоче повторити.



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