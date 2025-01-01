У Міноборони анонсували нові відстрочки в «Резерв+»





Про це Катерина Черногоренко.



З її слів, цього тижня запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення.



До 8 травня у застосунку з'являться нові відстрочки:



- для людей із тимчасовою непридатністю до військової служби від 6 до 12 місяців. Цю відстрочку надаватимуть на підставі висновку ВЛК;



- відстрочки для людей, які мають дружину/чоловіка у війську та дитину до 18 років.



“Зараз ми набираємо необхідний темп, щоб запускати відстрочки системно. Бо розуміємо, що це важливо для людей. Не збирати папірці, не стояти у черзі в ТЦК, не бачити перед собою зачинені двері в необхідний кабінет. Мета нашої команди – щоб усі відстрочки, які існують в законодавстві, можна було отримати онлайн швидко і зручно. І ми дійдемо до цього. Якою б нелегкою прогулянкою це не було”, – написала вона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До 8 травня в “Резерв+” додадуть нові види відстрочок. Міноборони працює над тим, щоб усі передбачені законодавством відстрочки можна було оформити онлайн.Про це повідомила заступниця міністра оборони УкраїниЗ її слів, цього тижня запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення.- для людей із тимчасовою непридатністю до військової служби від 6 до 12 місяців. Цю відстрочку надаватимуть на підставі висновку ВЛК;- відстрочки для людей, які мають дружину/чоловіка у війську та дитину до 18 років.“Зараз ми набираємо необхідний темп, щоб запускати відстрочки системно. Бо розуміємо, що це важливо для людей. Не збирати папірці, не стояти у черзі в ТЦК, не бачити перед собою зачинені двері в необхідний кабінет. Мета нашої команди – щоб усі відстрочки, які існують в законодавстві, можна було отримати онлайн швидко і зручно. І ми дійдемо до цього. Якою б нелегкою прогулянкою це не було”, – написала вона.

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