У Міноборони анонсували нові відстрочки в «Резерв+»

У Міноборони анонсували нові відстрочки в «Резерв+»
До 8 травня в “Резерв+” додадуть нові види відстрочок. Міноборони працює над тим, щоб усі передбачені законодавством відстрочки можна було оформити онлайн.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

З її слів, цього тижня запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення.

До 8 травня у застосунку з'являться нові відстрочки:

- для людей із тимчасовою непридатністю до військової служби від 6 до 12 місяців. Цю відстрочку надаватимуть на підставі висновку ВЛК;

- відстрочки для людей, які мають дружину/чоловіка у війську та дитину до 18 років.

“Зараз ми набираємо необхідний темп, щоб запускати відстрочки системно. Бо розуміємо, що це важливо для людей. Не збирати папірці, не стояти у черзі в ТЦК, не бачити перед собою зачинені двері в необхідний кабінет. Мета нашої команди – щоб усі відстрочки, які існують в законодавстві, можна було отримати онлайн швидко і зручно. І ми дійдемо до цього. Якою б нелегкою прогулянкою це не було”, – написала вона.

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