У Міноборони анонсували нові відстрочки в «Резерв+»
Сьогодні, 15:17
До 8 травня в “Резерв+” додадуть нові види відстрочок. Міноборони працює над тим, щоб усі передбачені законодавством відстрочки можна було оформити онлайн.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
З її слів, цього тижня запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення.
До 8 травня у застосунку з'являться нові відстрочки:
- для людей із тимчасовою непридатністю до військової служби від 6 до 12 місяців. Цю відстрочку надаватимуть на підставі висновку ВЛК;
- відстрочки для людей, які мають дружину/чоловіка у війську та дитину до 18 років.
“Зараз ми набираємо необхідний темп, щоб запускати відстрочки системно. Бо розуміємо, що це важливо для людей. Не збирати папірці, не стояти у черзі в ТЦК, не бачити перед собою зачинені двері в необхідний кабінет. Мета нашої команди – щоб усі відстрочки, які існують в законодавстві, можна було отримати онлайн швидко і зручно. І ми дійдемо до цього. Якою б нелегкою прогулянкою це не було”, – написала вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
З її слів, цього тижня запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення.
До 8 травня у застосунку з'являться нові відстрочки:
- для людей із тимчасовою непридатністю до військової служби від 6 до 12 місяців. Цю відстрочку надаватимуть на підставі висновку ВЛК;
- відстрочки для людей, які мають дружину/чоловіка у війську та дитину до 18 років.
“Зараз ми набираємо необхідний темп, щоб запускати відстрочки системно. Бо розуміємо, що це важливо для людей. Не збирати папірці, не стояти у черзі в ТЦК, не бачити перед собою зачинені двері в необхідний кабінет. Мета нашої команди – щоб усі відстрочки, які існують в законодавстві, можна було отримати онлайн швидко і зручно. І ми дійдемо до цього. Якою б нелегкою прогулянкою це не було”, – написала вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Міноборони анонсували нові відстрочки в «Резерв+»
Сьогодні, 15:17
Волинь – серед лідерів весняної посівної кампанії
Сьогодні, 14:38