21 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження начальник департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністраціїСвій день народження також святкує журналістка(на фото).Вітаємо та бажаємо перемог у всіх сенсах цього слова!Віряни ПЦУ 21 травня відзначають день пам'яті Рівноапостольного князя Костянтина і матері його цариці Ольги.Також вітаємо іменинників цього дня – чоловіків з іменами Арсеній та Іван. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.