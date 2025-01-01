СБУ: «Кріт» фсб хотів передати росіянам нові розробки ЗСУ

СБУ: «Кріт» фсб хотів передати росіянам нові розробки ЗСУ
Працівники СБУ затримали «крота» фсб, який влаштувався до оборонного заводу на Одещині, щоб викрасти нові розробки ЗСУ.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну спробу російських спецслужб отримати доступ до секретних українських розробок у військовій сфері.

За результатами дій на випередження в Одеській області затримано 47-річного місцевого інженера, який шпигував для фсб.

За дорученням окупантів агент мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ.

Для цього він влаштувався до місцевого заводу, що виконує оборонні замовлення.

На цей час СБУ вже документувала кожен крок фігуранта, оскільки викрила його ще на етапі вербування російською спецслужбою.

Як встановило розслідування, з першого дня перебування на території підприємства «кріт» намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин.

Для цього він прикривався своїми професійними обов’язками інженера, а також намагався якомога швидше «втертися» в довіру до колег, які безпосередньо задіяні у виробничому процесі.

Встановлено, що агент виконував також функцію коригувальника.

Зокрема, щоб допомогти рашистам «обійти» систему протиповітряної оборони Одещини, він об’їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції.

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта і провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.

Під час обшуків у затриманого вилучено фото технічної документації, яку він планував передати агресору, а також інші докази роботи на ворожу спецслужбу.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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