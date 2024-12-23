З України незаконно виїхали майже 45 тисяч осіб, ще 30 тисяч затримано, – комісія Ради

З України незаконно виїхали майже 45 тисяч осіб, ще 30 тисяч затримано, – комісія Ради
З початку повномасштабної війни з України незаконно виїхали 44 900 осіб.

Про це повідомила членкиня тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства під час оборони держави Юлія Яцик, пише LB.ua.

Посилаючись на дані Держприкордонслужби, вона зазначила, що з 2022 року вдалося затримати майже 30 тисяч осіб під час спроби незаконного перетину кордону. Правоохоронці порушили за цей період понад 7000 кримінальних справ, а суд виніс "трохи більше" 400 реальних вироків.

За словами Яцик, основними способами незаконно виїзду з України є:

- виїзд за підробними документами про зняття з військового обліку, про статус багатодітного батька, довідками військово-лікарської комісії про непридатність тощо;

- перетин лінії бойового зіткнення з виїздом за кордон через тимчасово окуповану територію і Росію;

- без проходження прикордонного контролю, зокрема у пунктах пропуску;
з використанням паспортів громадян іноземних держав;

- виїзд через систему "Шлях" як перевізник медичних чи гуманітарних вантажів або як водій із міжнародних перевезень вантажів та пасажирів тощо;

- на підставі листів державних та правоохоронних органів до Держприкордонслужби з клопотаннями сприяти військовозобовʼязаним особам у перетині державного кордону.

Серед проблем Яцик назвала, зокрема, те, що немає чіткого переліку документів, які прикордонники повинні вимагати у особи під час перетину кордону (зараз - в кожному конкретному випадку рішення приймається особисто, виходячи з загальних норм та логіки). Також для волонтерів негативно позначилось на гуманітарній допомозі військовим закриття "Шляху".

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Теги: кордон, українці
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