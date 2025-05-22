Трамп переконаний у перемозі росії у війні, - ЗМІ

Дональд Трамп висловлював переконання у тому, що війну виграє Росія.



Про це пише



Попри факти, які свідчать про щонайменше дворазове скорочення темпів російського наступу у 2025 році порівняно з другою половиною попереднього року, а також визнання експертами неможливим сценарію повної окупації ворогом Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, республіканець повторює за Кремлем розповіді про "успіхи" на полі бою.



За інформацією німецького видання Bild, Трамп втомився від посередницької ролі і більше не наполягає на тому, що міє Росією та Україною має бути встановлено режим припинення вогню. Президент США хоче дистанціюватися від війни і "фактично кинув європейських союзників напризволяще".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Агенція Bloomberg із посиланням на власні джерела стверджує, що після телефонної розмови із російським диктатором путіним у спілкуванні з європейськими лідерами президент СШАвисловлював переконання у тому, що війну виграє Росія.Про це пише LB.ua Попри факти, які свідчать про щонайменше дворазове скорочення темпів російського наступу у 2025 році порівняно з другою половиною попереднього року, а також визнання експертами неможливим сценарію повної окупації ворогом Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, республіканець повторює за Кремлем розповіді про "успіхи" на полі бою.За інформацією німецького видання Bild, Трамп втомився від посередницької ролі і більше не наполягає на тому, що міє Росією та Україною має бути встановлено режим припинення вогню. Президент США хоче дистанціюватися від війни і "фактично кинув європейських союзників напризволяще".

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