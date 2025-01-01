У бою на Донеччині загинув волинянин Павло Плисюк

Павло Плисюк.



Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.



Трагічна звістка з фронту пекучим болем сколихнула серця мешканців нашої громади. Захищаючи Батьківщину, загинув Плисюк Павло Павлович із села Лище.



Воїн, 1980 року народження, водій-електрик першого відділення другого взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів, втратив життя поблизу населеного пункту Шевченкове Перше Покровського району, Донецької області.



«Слова безсилі передати весь біль втрати. Підгайцівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Світла пам'ять про Павла Павловича назавжди залишиться в наших серцях. Вічна шана Герою!» - йдеться у повідомленні.



Про графік зустрічі та прощання з Захисником повідомлять згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підгайцівська громада, що неподалік обласного центру Волині, у скорботі – на війні загинув краянинПро це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.Трагічна звістка з фронту пекучим болем сколихнула серця мешканців нашої громади. Захищаючи Батьківщину, загинув Плисюк Павло Павлович із села Лище.Воїн, 1980 року народження, водій-електрик першого відділення другого взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів, втратив життя поблизу населеного пункту Шевченкове Перше Покровського району, Донецької області.«Слова безсилі передати весь біль втрати. Підгайцівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Світла пам'ять про Павла Павловича назавжди залишиться в наших серцях. Вічна шана Герою!» - йдеться у повідомленні.Про графік зустрічі та прощання з Захисником повідомлять згодом.

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