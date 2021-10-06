Олія — як золото: порівняли ціни «Олейни» у магазинах на Волині





Станом на 19-те травня 2025-го року журналісти БУГу порівняли вартість пляшки рафінованої соняшникової олії “Олейна” у різних супермаркетах міста Володимир.



Ось які ціни були зафіксовані:



Наш Край — 73,90 грн

Кіопак — 75,50 грн

Рукавичка — звичайна ціна 81,20 грн, з карткою клієнта — 69,90 грн

АТБ — 81,54 грн

Салют — 67,90 грн (акційна ціна — 65,90 грн)



Найвигідніша пропозиція — у “Салюті” за акційною ціною 65,90 грн, а от найдорожче обійдеться покупка в “АТБ”.



Схожі цінові порівняння — гарна можливість для мешканців заощадити під час щоденних покупок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі ціни на одну з популярних соняшникових олій — «Олейна» — коливаються майже на 15 гривень залежно від магазину. Журналісти БУГу провели власний ціновий моніторинг у п’яти торгових точках міста.Станом на 19-те травня 2025-го року журналісти БУГу порівняли вартість пляшки рафінованої соняшникової олії “Олейна” у різних супермаркетах міста Володимир.Ось які ціни були зафіксовані:Наш Край — 73,90 грнКіопак — 75,50 грнРукавичка — звичайна ціна 81,20 грн, з карткою клієнта — 69,90 грнАТБ — 81,54 грнСалют — 67,90 грн (акційна ціна — 65,90 грн)Найвигідніша пропозиція — у “Салюті” за акційною ціною 65,90 грн, а от найдорожче обійдеться покупка в “АТБ”.Схожі цінові порівняння — гарна можливість для мешканців заощадити під час щоденних покупок.

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