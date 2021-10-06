Олія — як золото: порівняли ціни «Олейни» у магазинах на Волині

Олія — як золото: порівняли ціни «Олейни» у магазинах на Волині
У Володимирі ціни на одну з популярних соняшникових олій — «Олейна» — коливаються майже на 15 гривень залежно від магазину. Журналісти БУГу провели власний ціновий моніторинг у п’яти торгових точках міста.

Станом на 19-те травня 2025-го року журналісти БУГу порівняли вартість пляшки рафінованої соняшникової олії “Олейна” у різних супермаркетах міста Володимир.

Ось які ціни були зафіксовані:

Наш Край — 73,90 грн
Кіопак — 75,50 грн
Рукавичка — звичайна ціна 81,20 грн, з карткою клієнта — 69,90 грн
АТБ — 81,54 грн
Салют — 67,90 грн (акційна ціна — 65,90 грн)

Найвигідніша пропозиція — у “Салюті” за акційною ціною 65,90 грн, а от найдорожче обійдеться покупка в “АТБ”.

Схожі цінові порівняння — гарна можливість для мешканців заощадити під час щоденних покупок.


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Теги: олія, ціни
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