Курс валют на 22 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили в Нацбанку.



Курс долара

1 долар США — 41,45 (-5 коп.)



Курс євро

1 євро — 46,91 (+26 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,05 (+7 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на 22 травня. Долар втратив ще 5 коп. Євро зріс аж на 26 коп. Тим часом вартість злотого зросла на 7 коп.Про це повідомили в Нацбанку.Курс долара1 долар США — 41,45 (-5 коп.)Курс євро1 євро — 46,91 (+26 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,05 (+7 коп.)

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