Курс валют на 22 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
НБУ встановив офіційний курс валют на 22 травня. Долар втратив ще 5 коп. Євро зріс аж на 26 коп. Тим часом вартість злотого зросла на 7 коп.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,45 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,91 (+26 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,05 (+7 коп.)
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Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,45 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,91 (+26 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,05 (+7 коп.)
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