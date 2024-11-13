Встромив ножа у живіт однокласника: деталі різанини у волинській школі
Сьогодні, 20:38
У школі села Запроде Ковельського району Волинської області сталася надзвичайна подія: учень 11 класу напав на свого однокласника з ножем прямо в навчальному класі. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження й був госпіталізований до реанімації.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Трагедія трапилася 21 травня близько 10:00 ранку, після другого уроку. За словами очевидців, учні саме писали контрольну роботу, коли між двома однокласниками виник конфлікт.
«Ми писали контрольну. Потерпілий підійшов до вчительського стола, пройшов повз нападника і каже: «Що відбувається?» Вони просто сиділи, ніхто нічого не писав. Потім почалась якась сутичка. Вчителі втрутились, бійку розборонили», – розповів один з учнів класу.
Після інциденту нападник покинув школу. Проте вже після третього уроку він повернувся – без портфеля, але з ножем у руках.
«Він прийшов, виходив із дверей, а ми гуляли в школі. Після третього уроку ми сиділи в класі. Вчитель перевіряв, хтось виглянув у двері, і тоді все сталось. Він різко встав і почав бити ножем», – пригадує один з однокласників.
За попередньою інформацією, жертва отримала ножове поранення у живіт та руку, її довелось зашивати. На щастя, життю школяра наразі нічого не загрожує – його перевели з реанімації до звичайної палати.
Директорка школи підтвердила факт нападу й зазначила, що нападник довгий час навчався індивідуально вдома, а до школи почав ходити лише з 7 травня. За її словами, учень перебував під наглядом фахівців.
«До психологів звертались ще раніше. Намагалися працювати з дитиною. Ситуація складна. Для батьків це також стало шоком, ніхто не очікував біди», – сказала директорка.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Нападника затримано, обставини події з’ясовуються.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Трагедія трапилася 21 травня близько 10:00 ранку, після другого уроку. За словами очевидців, учні саме писали контрольну роботу, коли між двома однокласниками виник конфлікт.
«Ми писали контрольну. Потерпілий підійшов до вчительського стола, пройшов повз нападника і каже: «Що відбувається?» Вони просто сиділи, ніхто нічого не писав. Потім почалась якась сутичка. Вчителі втрутились, бійку розборонили», – розповів один з учнів класу.
Після інциденту нападник покинув школу. Проте вже після третього уроку він повернувся – без портфеля, але з ножем у руках.
«Він прийшов, виходив із дверей, а ми гуляли в школі. Після третього уроку ми сиділи в класі. Вчитель перевіряв, хтось виглянув у двері, і тоді все сталось. Він різко встав і почав бити ножем», – пригадує один з однокласників.
За попередньою інформацією, жертва отримала ножове поранення у живіт та руку, її довелось зашивати. На щастя, життю школяра наразі нічого не загрожує – його перевели з реанімації до звичайної палати.
Директорка школи підтвердила факт нападу й зазначила, що нападник довгий час навчався індивідуально вдома, а до школи почав ходити лише з 7 травня. За її словами, учень перебував під наглядом фахівців.
«До психологів звертались ще раніше. Намагалися працювати з дитиною. Ситуація складна. Для батьків це також стало шоком, ніхто не очікував біди», – сказала директорка.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Нападника затримано, обставини події з’ясовуються.
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