Встромив ножа у живіт однокласника: деталі різанини у волинській школі





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Трагедія трапилася 21 травня близько 10:00 ранку, після другого уроку. За словами очевидців, учні саме писали контрольну роботу, коли між двома однокласниками виник конфлікт.



«Ми писали контрольну. Потерпілий підійшов до вчительського стола, пройшов повз нападника і каже: «Що відбувається?» Вони просто сиділи, ніхто нічого не писав. Потім почалась якась сутичка. Вчителі втрутились, бійку розборонили», – розповів один з учнів класу.



Після інциденту нападник покинув школу. Проте вже після третього уроку він повернувся – без портфеля, але з ножем у руках.



«Він прийшов, виходив із дверей, а ми гуляли в школі. Після третього уроку ми сиділи в класі. Вчитель перевіряв, хтось виглянув у двері, і тоді все сталось. Він різко встав і почав бити ножем», – пригадує один з однокласників.



За попередньою інформацією, жертва отримала ножове поранення у живіт та руку, її довелось зашивати. На щастя, життю школяра наразі нічого не загрожує – його перевели з реанімації до звичайної палати.



Директорка школи підтвердила факт нападу й зазначила, що нападник довгий час навчався індивідуально вдома, а до школи почав ходити лише з 7 травня. За її словами, учень перебував під наглядом фахівців.



«До психологів звертались ще раніше. Намагалися працювати з дитиною. Ситуація складна. Для батьків це також стало шоком, ніхто не очікував біди», – сказала директорка.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Нападника затримано, обставини події з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У школі села Запроде Ковельського району Волинської області сталася надзвичайна подія: учень 11 класу напав на свого однокласника з ножем прямо в навчальному класі. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження й був госпіталізований до реанімації.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Трагедія трапилася 21 травня близько 10:00 ранку, після другого уроку. За словами очевидців, учні саме писали контрольну роботу, коли між двома однокласниками виник конфлікт.«Ми писали контрольну. Потерпілий підійшов до вчительського стола, пройшов повз нападника і каже: «Що відбувається?» Вони просто сиділи, ніхто нічого не писав. Потім почалась якась сутичка. Вчителі втрутились, бійку розборонили», – розповів один з учнів класу.Після інциденту нападник покинув школу. Проте вже після третього уроку він повернувся – без портфеля, але з ножем у руках.«Він прийшов, виходив із дверей, а ми гуляли в школі. Після третього уроку ми сиділи в класі. Вчитель перевіряв, хтось виглянув у двері, і тоді все сталось. Він різко встав і почав бити ножем», – пригадує один з однокласників.За попередньою інформацією, жертва отримала ножове поранення у живіт та руку, її довелось зашивати. На щастя, життю школяра наразі нічого не загрожує – його перевели з реанімації до звичайної палати.Директорка школи підтвердила факт нападу й зазначила, що нападник довгий час навчався індивідуально вдома, а до школи почав ходити лише з 7 травня. За її словами, учень перебував під наглядом фахівців.«До психологів звертались ще раніше. Намагалися працювати з дитиною. Ситуація складна. Для батьків це також стало шоком, ніхто не очікував біди», – сказала директорка.Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Нападника затримано, обставини події з’ясовуються.

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