На луцькому ринку – аншлаг: скільки коштує полуниця, абрикоси та цитруси
Сьогодні, 21:45
На луцькому ринку вже з'явилися сезонні товари, зокрема ранні полуниця та абрикоси.
Журналісти телеканалу «Конкурент TV» у програмі «Базарний день» дізнавалися, скільки ж коштують такі смаколики.
На одній з локацій, де продають лише полуницю, ціни коливаються від 150 аж до 200 грн за кілограм.
«Вся вона закарпатська. Але цінова політика абсолютно різна. Є полуниця за 150, тому що вона менша в діаметрі. Є за 160, за 170. Різниця лише у сорті. Також є полуниця за 200 грн. Вона трішки більша в розмірі, але не менш смачна», – йдеться у відео.
Продавці зауважують, що ціна поступово починає знижуватися, адже продукції стає більше. Проте зауважують: ранньої волинської полуниці цьогоріч буде менше, мовляв, через морози урожай гірший.
За іспанські та грецькі абрикоси просять 300 грн за кілограм, проте можна знайти за 250 грн.
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Журналісти телеканалу «Конкурент TV» у програмі «Базарний день» дізнавалися, скільки ж коштують такі смаколики.
На одній з локацій, де продають лише полуницю, ціни коливаються від 150 аж до 200 грн за кілограм.
«Вся вона закарпатська. Але цінова політика абсолютно різна. Є полуниця за 150, тому що вона менша в діаметрі. Є за 160, за 170. Різниця лише у сорті. Також є полуниця за 200 грн. Вона трішки більша в розмірі, але не менш смачна», – йдеться у відео.
Продавці зауважують, що ціна поступово починає знижуватися, адже продукції стає більше. Проте зауважують: ранньої волинської полуниці цьогоріч буде менше, мовляв, через морози урожай гірший.
За іспанські та грецькі абрикоси просять 300 грн за кілограм, проте можна знайти за 250 грн.
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