На луцькому ринку – аншлаг: скільки коштує полуниця, абрикоси та цитруси

На луцькому ринку – аншлаг: скільки коштує полуниця, абрикоси та цитруси
На луцькому ринку вже з'явилися сезонні товари, зокрема ранні полуниця та абрикоси.

Журналісти телеканалу «Конкурент TV» у програмі «Базарний день» дізнавалися, скільки ж коштують такі смаколики.

На одній з локацій, де продають лише полуницю, ціни коливаються від 150 аж до 200 грн за кілограм.

«Вся вона закарпатська. Але цінова політика абсолютно різна. Є полуниця за 150, тому що вона менша в діаметрі. Є за 160, за 170. Різниця лише у сорті. Також є полуниця за 200 грн. Вона трішки більша в розмірі, але не менш смачна», – йдеться у відео.

Продавці зауважують, що ціна поступово починає знижуватися, адже продукції стає більше. Проте зауважують: ранньої волинської полуниці цьогоріч буде менше, мовляв, через морози урожай гірший.

За іспанські та грецькі абрикоси просять 300 грн за кілограм, проте можна знайти за 250 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ринок, продукти, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На луцькому ринку – аншлаг: скільки коштує полуниця, абрикоси та цитруси
Сьогодні, 21:45
У Луцьку жінка прийшла в зоомагазин за ліками, щоб потруїти безпритульних собак
Сьогодні, 21:15
Встромив ножа у живіт однокласника: деталі різанини у волинській школі
Сьогодні, 20:38
Серед звільнених з полону — 10 волинян
Сьогодні, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 травня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Лохина – за тисячу гривень та картопля – по 200: на луцькому ринку вражають ціни на продукти Лохина – за тисячу гривень та картопля – по 200: на луцькому ринку вражають ціни на продукти
25 квітня, 21:45
Дешевше, ніж у маркетах: за чим домашнім стоять у чергах на фермерському ринку біля «Торби» у Луцьку Дешевше, ніж у маркетах: за чим домашнім стоять у чергах на фермерському ринку біля «Торби» у Луцьку
19 травня, 21:15
Ціни шокують: як здорожчали продукти в супермаркеті від 2021 року Ціни шокують: як здорожчали продукти в супермаркеті від 2021 року
02 травня, 08:20
Які ціни на яйця та молочні продукти на ринку в Луцьку Які ціни на яйця та молочні продукти на ринку в Луцьку
03 квітня, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На луцькому ринку – аншлаг: скільки коштує полуниця, абрикоси та цитруси
Сьогодні, 21:45
 0
У Луцьку жінка прийшла в зоомагазин за ліками, щоб потруїти безпритульних собак
Сьогодні, 21:15
 0
Встромив ножа у живіт однокласника: деталі різанини у волинській школі
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Серед звільнених з полону — 10 волинян
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8