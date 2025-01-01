На луцькому ринку – аншлаг: скільки коштує полуниця, абрикоси та цитруси

На луцькому ринку вже з'явилися сезонні товари, зокрема ранні полуниця та абрикоси.Журналісти телеканалу «Конкурент TV» у програмі «Базарний день» дізнавалися, скільки ж коштують такі смаколики.На одній з локацій, де продають лише полуницю, ціни коливаються від 150 аж до 200 грн за кілограм.«Вся вона закарпатська. Але цінова політика абсолютно різна. Є полуниця за 150, тому що вона менша в діаметрі. Є за 160, за 170. Різниця лише у сорті. Також є полуниця за 200 грн. Вона трішки більша в розмірі, але не менш смачна», – йдеться у відео.Продавці зауважують, що ціна поступово починає знижуватися, адже продукції стає більше. Проте зауважують: ранньої волинської полуниці цьогоріч буде менше, мовляв, через морози урожай гірший.За іспанські та грецькі абрикоси просять 300 грн за кілограм, проте можна знайти за 250 грн.