Театральний анонс: які вистави покажуть у Луцьку 17-22 вересня





Цього тижня на сцені театру спостерігатимуть, як мистецтво змінює людей, а сміх лікує. Разом з героями проживатимуть тонку психологічну гру та любовні інтриги. Весілля, несподівані зустрічі та дивні події – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва, котрі вирушать до Гончарівки на сватання.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 17 до 22 вересня.



У вівторок, 17 вересня, о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Камерна сцена театру. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).



Талановитий драматург написав для театру комедію «Академія сміху» (за мотивами Шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта»). Цензорка Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У четвер, 19 вересня, о 18:00 – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



Вони замкнені, то яка ціна свободи? Постійна клієнтка клубів Віка і санітарка Віра Георгіївна зустрілись разом в тихому, спокійному місці – морзі № 5! Двері замкнені, час зупинився і звʼязку немає. Коли життя на межі реальності і містики у дівчат не залишається жодних таємниць між собою та глядачем. Іноді в замковій щілині можна побачити дещо більше, ніж відверту чорну комедію насичену жартами, сатирою та пластикою дівочих тіл.



У п’ятницю, 20 вересня, о 18:00 на камерній сцені – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Це вистава і про долю України, зрештою. Адже, попри усі віражі, виклики та розчарування, майбутнє все-таки у руках мудрих, досвідчених та сміливих молодих людей. А ще ця постановка із тих, де можна і посміятися, і поплакати, і пригадати щось своє... І навіть постежити за журналісткою, яка проводить дослідження... Робота її непроста – «витягнути» неприкриту правду про життя українських емігранток в Італії та вивчити химерну природу американських гірок людського щастя і горя, яку фаталісти часто називають долею. Одні історії сповнені болю, інші – несподівано пікантні, а ще якісь – знайомі майже кожному...



У суботу, 21 вересня, о 18:00 – комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Станьте свідками дивовижних перипетій в українському селі: красуню хочуть віддати заміж за дурня. Гарантуємо, що кожен глядач буде в захваті від чудового вечора у театрі, гарної музики, українського колориту та цікавих акторських робіт!



У неділю, 22 вересня, о 12:00 – лірична казка «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).



«Одного дня життя може подарувати шанс, наприклад, чарівну лампу! Тепер можна здійснити будь-яку мрію, навіть найсміливішу... Але що робити, коли все це може зникнути в одну мить? Чарівна східна історія про джина, прекрасну Аль-Будур та про здатність боротися до останнього, навіть якщо ти всього лише Аладдін, і єдине, що в тебе є – це твій розум», – режисер-постановник Павло Гарбуз.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається



У неділю, 22 вересня, о 18:00, прем’єра – гірка комедія «Останній Гречкосій».



«Що є земля для українця? Товар чи генофонд? Родинна колиска чи спосіб заробітку? Ким є українець без історії, яка цілковито зав’язана на землі? Українець – землероб! Українець – не кочівник. Українець ставиться до худоби, як до людини, на відміну від кочівників, які ставляться до людини, як до худоби... Код української нації у відданості землі. Заберіть землю – заберете майбутнє, минуле, і сьогодення!» – автор п'єси, режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня на сцені театру спостерігатимуть, як мистецтво змінює людей, а сміх лікує. Разом з героями проживатимуть тонку психологічну гру та любовні інтриги. Весілля, несподівані зустрічі та дивні події – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва, котрі вирушать до Гончарівки на сватання.У вівторок,. Камерна сцена театру. Режисер-постановник – заслужений артист України. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).Талановитий драматург написав для театру комедію «Академія сміху» (за мотивами Шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта»). Цензорка Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал.Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У четвер,. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).Вони замкнені, то яка ціна свободи? Постійна клієнтка клубіві санітарказустрілись разом в тихому, спокійному місці – морзі № 5! Двері замкнені, час зупинився і звʼязку немає. Коли життя на межі реальності і містики у дівчат не залишається жодних таємниць між собою та глядачем. Іноді в замковій щілині можна побачити дещо більше, ніж відверту чорну комедію насичену жартами, сатирою та пластикою дівочих тіл.У п’ятницю,на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Це вистава і про долю України, зрештою. Адже, попри усі віражі, виклики та розчарування, майбутнє все-таки у руках мудрих, досвідчених та сміливих молодих людей. А ще ця постановка із тих, де можна і посміятися, і поплакати, і пригадати щось своє... І навіть постежити за журналісткою, яка проводить дослідження... Робота її непроста – «витягнути» неприкриту правду про життя українських емігранток в Італії та вивчити химерну природу американських гірок людського щастя і горя, яку фаталісти часто називають долею. Одні історії сповнені болю, інші – несподівано пікантні, а ще якісь – знайомі майже кожному...У суботу,, музика. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Станьте свідками дивовижних перипетій в українському селі: красуню хочуть віддати заміж за дурня. Гарантуємо, що кожен глядач буде в захваті від чудового вечора у театрі, гарної музики, українського колориту та цікавих акторських робіт!У неділю,. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).«Одного дня життя може подарувати шанс, наприклад, чарівну лампу! Тепер можна здійснити будь-яку мрію, навіть найсміливішу... Але що робити, коли все це може зникнути в одну мить? Чарівна східна історія про джина, прекраснута про здатність боротися до останнього, навіть якщо ти всього лише, і єдине, що в тебе є – це твій розум», – режисер-постановникУ театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю,«Що є земля для українця? Товар чи генофонд? Родинна колиска чи спосіб заробітку? Ким є українець без історії, яка цілковито зав’язана на землі? Українець – землероб! Українець – не кочівник. Українець ставиться до худоби, як до людини, на відміну від кочівників, які ставляться до людини, як до худоби... Код української нації у відданості землі. Заберіть землю – заберете майбутнє, минуле, і сьогодення!» – автор п'єси, режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв УкраїниСтежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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