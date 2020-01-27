Кол-центр, де «розводили» людей на гроші, встиг «попрацювати» кілька днів: деталі затримання зловмисників у Луцьку

ПоліцейськіПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Організатор, адміністраторка та ще 18 «працівників» облаштували цілий офіс з робочими місцями: тут вони телефонували до громадян та шахрайським шляхом намагались заволодіти їх грошовими коштами.Заходи з викриття та затримання зловмисників днями провели працівники управління карного розшуку ГУНП спільно зі слідчими Луцького РУП, відділом протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції, за силової підтримки спецпризначенців КОРД, з залученням можливостей відділу кримінального аналізу та оперативних служб ГУНП. Процесуальне керівництво – Луцька окружна прокуратура.Налагодив роботу кол-центру 33-річний фігурант, який мешкає в Луцьку. Раніше він мав досвід роботи в банку, тож розумів, як діють і говорять справжній банківські працівники, телефонуючи до людей. Залучив до цього ще 19 осіб віком від 19 до 26 років – майже всі волиняни, інші – з Дніпра.Чоловіки та жінки приходили в кол-центр як на «роботу»: усі вони мали методичні рекомендації, як «розводити» людей на гроші, а також готові відповіді на можливі запитання від громадян.Під час санкціонованих обшуків в офісі шахрайського кол-центру та за місцем проживання організатора вилучили термінали мобільного зв’язку, системні блоки, робочі зошити з чорновими записами та інші докази протиправної діяльності.Викритий волинськими поліцейськими кол-центр встиг «попрацювати» кілька днів. Нині його діяльність припинили.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі розслідують кримінальне провадження, відкрите за ст. 190 Кримінального Кодексу України.