Кол-центр, де «розводили» людей на гроші, встиг «попрацювати» кілька днів: деталі затримання зловмисників у Луцьку
Сьогодні, 11:41
Поліцейські ліквідували діяльність шахрайського кол-центру у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Організатор, адміністраторка та ще 18 «працівників» облаштували цілий офіс з робочими місцями: тут вони телефонували до громадян та шахрайським шляхом намагались заволодіти їх грошовими коштами.
Заходи з викриття та затримання зловмисників днями провели працівники управління карного розшуку ГУНП спільно зі слідчими Луцького РУП, відділом протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції, за силової підтримки спецпризначенців КОРД, з залученням можливостей відділу кримінального аналізу та оперативних служб ГУНП. Процесуальне керівництво – Луцька окружна прокуратура.
Налагодив роботу кол-центру 33-річний фігурант, який мешкає в Луцьку. Раніше він мав досвід роботи в банку, тож розумів, як діють і говорять справжній банківські працівники, телефонуючи до людей. Залучив до цього ще 19 осіб віком від 19 до 26 років – майже всі волиняни, інші – з Дніпра.
Чоловіки та жінки приходили в кол-центр як на «роботу»: усі вони мали методичні рекомендації, як «розводити» людей на гроші, а також готові відповіді на можливі запитання від громадян.
Під час санкціонованих обшуків в офісі шахрайського кол-центру та за місцем проживання організатора вилучили термінали мобільного зв’язку, системні блоки, робочі зошити з чорновими записами та інші докази протиправної діяльності.
Викритий волинськими поліцейськими кол-центр встиг «попрацювати» кілька днів. Нині його діяльність припинили.
За процесуального керівництва прокуратури, слідчі розслідують кримінальне провадження, відкрите за ст. 190 Кримінального Кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Організатор, адміністраторка та ще 18 «працівників» облаштували цілий офіс з робочими місцями: тут вони телефонували до громадян та шахрайським шляхом намагались заволодіти їх грошовими коштами.
Заходи з викриття та затримання зловмисників днями провели працівники управління карного розшуку ГУНП спільно зі слідчими Луцького РУП, відділом протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції, за силової підтримки спецпризначенців КОРД, з залученням можливостей відділу кримінального аналізу та оперативних служб ГУНП. Процесуальне керівництво – Луцька окружна прокуратура.
Налагодив роботу кол-центру 33-річний фігурант, який мешкає в Луцьку. Раніше він мав досвід роботи в банку, тож розумів, як діють і говорять справжній банківські працівники, телефонуючи до людей. Залучив до цього ще 19 осіб віком від 19 до 26 років – майже всі волиняни, інші – з Дніпра.
Чоловіки та жінки приходили в кол-центр як на «роботу»: усі вони мали методичні рекомендації, як «розводити» людей на гроші, а також готові відповіді на можливі запитання від громадян.
Під час санкціонованих обшуків в офісі шахрайського кол-центру та за місцем проживання організатора вилучили термінали мобільного зв’язку, системні блоки, робочі зошити з чорновими записами та інші докази протиправної діяльності.
Викритий волинськими поліцейськими кол-центр встиг «попрацювати» кілька днів. Нині його діяльність припинили.
За процесуального керівництва прокуратури, слідчі розслідують кримінальне провадження, відкрите за ст. 190 Кримінального Кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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