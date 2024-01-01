На Волині 57-річна водійка зіткнулася з автомобілем: травмувалися пʼятеро людей

На Волині 57-річна водійка зіткнулася з автомобілем: травмувалися пʼятеро людей
Слідчі зʼясовують обставини аварії у Володимирському районі, в якій травмувалися пʼятеро осіб.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Двох жінок госпіталізували, ще трьох пасажирів транспортного засобу, серед яких 7-річна дівчинка та 13-річний хлопчик, після надання медичної допомоги відпустили додому.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася поблизу села Грибовиця Володимирського району. 57-річна водійка автомобіля Opel, здійснюючи обгін, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з автомобілем Renault, під керуванням 57-річного волинянина.

Внаслідок ДТП водійка Opel отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Окрім того, травмувалися ще четверо пасажирів транспортного засобу: 43-річну жінку ушпиталили, інших трьох після надання медичної допомоги відпустили додому.
На Волині 57-річна водійка зіткнулася з автомобілем: травмувалися пʼятеро людей

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування потерпілим. Триває розслідування.

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Теги: Волинь, ДТП, поліція
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