На Волині 57-річна водійка зіткнулася з автомобілем: травмувалися пʼятеро людей

Слідчі зʼясовують обставини аварії у Володимирському районі, в якій травмувалися пʼятеро осіб.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Двох жінок госпіталізували, ще трьох пасажирів транспортного засобу, серед яких 7-річна дівчинка та 13-річний хлопчик, після надання медичної допомоги відпустили додому.Дорожньо-транспортна пригода трапилася поблизу села Грибовиця Володимирського району. 57-річна водійка автомобіля Opel, здійснюючи обгін, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з автомобілем Renault, під керуванням 57-річного волинянина.Внаслідок ДТП водійка Opel отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Окрім того, травмувалися ще четверо пасажирів транспортного засобу: 43-річну жінку ушпиталили, інших трьох після надання медичної допомоги відпустили додому.За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування потерпілим. Триває розслідування.