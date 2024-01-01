Росія завдала масованого удару дронами по Сумах

Росія завдала масованого удару дронами по Сумах
Сьогодні вночі, 17 вересня, росіяни завдали масованого удару по місту Суми.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки”, - йдеться у повідмоленні.

Для удару окупанти використали БпЛА “Шахед”.

В Сумській ОВА повідомили, що сили ППО активно ведуть протиповітряну боротьбу і протидіють ворожим ударам.

Нагадаємо, що окупанти вночі запустили 51 «шахед» по Україні: ППО збила 34.

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Теги: Україна, росія, війна
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