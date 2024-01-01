Росія завдала масованого удару дронами по Сумах
Сьогодні, 10:11
Сьогодні вночі, 17 вересня, росіяни завдали масованого удару по місту Суми.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
“Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки”, - йдеться у повідмоленні.
Для удару окупанти використали БпЛА “Шахед”.
В Сумській ОВА повідомили, що сили ППО активно ведуть протиповітряну боротьбу і протидіють ворожим ударам.
Нагадаємо, що окупанти вночі запустили 51 «шахед» по Україні: ППО збила 34.
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Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
“Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки”, - йдеться у повідмоленні.
Для удару окупанти використали БпЛА “Шахед”.
В Сумській ОВА повідомили, що сили ППО активно ведуть протиповітряну боротьбу і протидіють ворожим ударам.
Нагадаємо, що окупанти вночі запустили 51 «шахед» по Україні: ППО збила 34.
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