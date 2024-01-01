Росія завдала масованого удару дронами по Сумах





Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.



“Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки”, - йдеться у повідмоленні.



Для удару окупанти використали БпЛА “Шахед”.



В Сумській ОВА повідомили, що сили ППО активно ведуть протиповітряну боротьбу і протидіють ворожим ударам.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 17 вересня, росіяни завдали масованого удару по місту Суми.Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.“Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки”, - йдеться у повідмоленні.Для удару окупанти використали БпЛА “Шахед”.В Сумській ОВА повідомили, що сили ППО активно ведуть протиповітряну боротьбу і протидіють ворожим ударам.Нагадаємо, що окупанти вночі запустили 51 «шахед» по Україні: ППО збила 34.

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