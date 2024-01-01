Росіяни стратили мечем українського військовополоненого, - Лубінець
Сьогодні, 10:49
Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив про черговий воєнний злочин росіян - страту мечем українського військовополоненого.
Як передає Укрінформ, про це повідомив уповноважений.
"Черговий воєнний злочин - росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками", - заявив Лубінець.
"Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - наголосив він.
Як зауважив омбудсмен, він направив листи до міжнародних організацій, Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії.
Також Лубінець наголосив, що "такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора".
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Як передає Укрінформ, про це повідомив уповноважений.
"Черговий воєнний злочин - росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками", - заявив Лубінець.
"Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - наголосив він.
Як зауважив омбудсмен, він направив листи до міжнародних організацій, Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії.
Також Лубінець наголосив, що "такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора".
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