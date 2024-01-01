У Луцьку відбулися навчання з ліквідації наслідків, повʼязаних з ворожими обстрілами. ФОТО

На Волині відбулися тактико-спеціальні навчання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, повʼязаних з ворожими обстрілами.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.16 вересня під керівництвом голови обласної військової адміністраціїв містах Луцьку та Нововолинську проведено масштабні тактико-спеціальні навчання щодо дій органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту під час виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з аваріями на об’єктах енергетики, які виникли внаслідок воєнних дій.За першою ввідною навчань відпрацьовано дії сил та органів управління цивільного захисту щодо ліквідації пожежі через ракетний удар по електропідстанції, внаслідок вибуху зруйновано трансформатор, що вплинуло на стабільність електропостачання в місті та районі.Для ліквідації наслідків обстрілу направлені розрахунки рятувальників, піротехніків, а фахівці служби радіаційно-хімічної служби обстежили територію на наявність отруйних речовин.Потерпілих не зафіксовано.Відпрацьовано дії служб з ліквідації наслідків падіння ракети на житловий будинок у Луцьку.Як наслідок, у девʼятиповерховому будинку виникла пожежа та часткове руйнування будівлі, є постраждалі. На місце події прибули підрозділи служби 101, залучено основну та спеціальну техніку, автодрабину, інженерну та рятувальну техніку.Рятувальники та співробітники інших екстрених служб, військовослужбовці провели із пошкодженої будівлі евакуацію 130 людей, з них 16 мешканців врятовано, двоє з яких деблоковані з-під завалів, виявлено одного загиблого.Служби відпрацювали спільні заходи для гасіння пожежі, провели підготовку до розбору будівельних конструкцій, розгортання пунктів незламності та наметового містечка для медичної та психологічної допомоги потерпілим, які постраждали від ворожого удару, а також евакуації та тимчасового розміщення громадян.Наступним етапом навчань стало відпрацювання дій з ліквідації аварії на птахокомплексі у місті Нововолинську, через що створилась загроза хімічного забруднення. На місце інциденту прибули рятувальники, які зупинили технологічний процес і евакуювали персонал. Встановлено бандаж на пошкоджений ресивер, щоб запобігти подальшому витоку аміаку. Один потерпілий доставлений до медичного закладу. Спеціальними засобами проведена робота з осадження хмари аміаку до безпечної концентрації. Проведено евакуацію мешканців навколишніх будинків.На місцях подій працюють піротехнічні підрозділи, які забезпечили безпеку рятувальників та мешканців регіону.Всі дії спеціалізованих служб координувались регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки, де приймались відповідні управлінські рішення, а також обласним штабом з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.Тактико-спеціальні навчання дали змогу відпрацювати алгоритм дій служб та органів управління у разі надзвичайної події військового характеру.У навчаннях взяли участь 119 рятувальників, залучено 32 одиниці пожежно-рятувальної техніки.