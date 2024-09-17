Страта мечем українського бійця: СБУ та прокурори ведуть невідкладні слідчі та розшукові дії

страти українського військовослужбовця представниками Збройних сил росії.



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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.



Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.



Зазначається, що 17 вересня 2024 року в одному з Telegram-каналів було опубліковано допис щодо ймовірної страти українського захисника представниками ЗС РФ у місті Новогродівка. На оприлюднених фото видно, що окупанти встромили меч із написом "За Курськ" у військовослужбовця Сил оборони України. На зображенні у вбитого військовослужбовця відсутнє екіпірування, а на одній з рук є липка стрічка.



В ОГП зазначають, що наразі проводиться низка невідкладних слідчих та розшукових дій. Досліджуються обставини вчиненого правопорушення для встановлення причетних та винних осіб. У рамках кримінального провадження спрямовано доручення та запити до відповідних компетентних служб та установ.



"Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу.



Наша мета — знайти і покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Світ має бачити звірства окупантів і рішуче реагувати на кожен такий випадок. Лише спільними зусиллями ми можемо покарати це зло", - сказав генпрокурор Андрій Костін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці розпочали розслідування за фактом ймовірноїпредставниками Збройних сил росії.Про це пише Українська правда з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.Зазначається, що 17 вересня 2024 року в одному з Telegram-каналів було опубліковано допис щодо ймовірної страти українського захисника представниками ЗС РФ у місті Новогродівка. На оприлюднених фото видно, що окупанти встромили меч із написом "За Курськ" у військовослужбовця Сил оборони України. На зображенні у вбитого військовослужбовця відсутнє екіпірування, а на одній з рук є липка стрічка.В ОГП зазначають, що наразі проводиться низка невідкладних слідчих та розшукових дій. Досліджуються обставини вчиненого правопорушення для встановлення причетних та винних осіб. У рамках кримінального провадження спрямовано доручення та запити до відповідних компетентних служб та установ."Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу.Наша мета — знайти і покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Світ має бачити звірства окупантів і рішуче реагувати на кожен такий випадок. Лише спільними зусиллями ми можемо покарати це зло", - сказав генпрокурор Андрій Костін.

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