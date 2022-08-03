Екстазі замість котячого корму: на «Ягодині» вилучили партію психотропів





Про це 17 вересня повідомили в Держмитслужбі України, пише



Вага вилучених пігулок — понад 3 кілограми. Їх знайшли у рейсовому автобусі "Варшава - Запоріжжя", який повертався з Польщі через пункт пропуску "Ягодин".



Про наркотики в автобусі митники сповістили правоохоронців. У Нацполіції Тернопільщини згодом повідомили про ліквідацію міжрегіональної злочинної організації наркоторговців, учасники якої замовляли сировину у наркотики в країнах ЄС та доставляли її в Україну рейсовими автобусами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В пункті пропуску "Ягодин" на Волині вилучили понад 7 тисяч пігулок екстазі, які були заховані у коробках від корму для котів.Про це 17 вересня повідомили в Держмитслужбі України, пише Суспільне Вага вилучених пігулок — понад 3 кілограми. Їх знайшли у рейсовому автобусі "Варшава - Запоріжжя", який повертався з Польщі через пункт пропуску "Ягодин".Про наркотики в автобусі митники сповістили правоохоронців. У Нацполіції Тернопільщини згодом повідомили про ліквідацію міжрегіональної злочинної організації наркоторговців, учасники якої замовляли сировину у наркотики в країнах ЄС та доставляли її в Україну рейсовими автобусами.

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