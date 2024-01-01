Чи відключатимуть світло на Волині 18 вересня: подробиці





Про це повідомили в "Укренерго".



Водночас у компанії попросили українців ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00.



"Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно", — додали там.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 18 вересня, в Україні не планують застосовувати графіки відключень електроенергії.Про це повідомили в "Укренерго".Водночас у компанії попросили українців ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00."Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно", — додали там.

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