Чи відключатимуть світло на Волині 18 вересня: подробиці

Чи відключатимуть світло на Волині 18 вересня: подробиці
У середу, 18 вересня, в Україні не планують застосовувати графіки відключень електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Водночас у компанії попросили українців ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00.

"Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно", — додали там.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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