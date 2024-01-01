Чи відключатимуть світло на Волині 18 вересня: подробиці
Сьогодні, 21:45
У середу, 18 вересня, в Україні не планують застосовувати графіки відключень електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
Водночас у компанії попросили українців ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00.
"Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно", — додали там.
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Про це повідомили в "Укренерго".
Водночас у компанії попросили українців ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00.
"Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно", — додали там.
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