У волинську лікарню за понад 5 мільйонів гривень хочуть купити медичне обладнання





Про це стало відомо з оголошення про закупівлю, опублікованого на майданчику для електронних торгів ProZorro, передає



Тендер оприлюднили 16 вересня, кінцевий строк подання пропозицій – 24 вересня, тоді й має відбутися аукціон.



На устаткування для операційних блоків (набір для ЛОР хірургічних процедур, що не містить лікарських засобів, багаторазового використання) передбачили 5 103 207,23 грн. Завдяки аукціону планують знизити ціну на 25 516 грн.



Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг фірма-підрядник повинна здійснити до 15 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Набір для ЛОР хірургічних процедур планує придбати комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня».Про це стало відомо з оголошення про закупівлю, опублікованого на майданчику для електронних торгів ProZorro, передає ВСН Тендер оприлюднили 16 вересня, кінцевий строк подання пропозицій – 24 вересня, тоді й має відбутися аукціон.На устаткування для операційних блоків (набір для ЛОР хірургічних процедур, що не містить лікарських засобів, багаторазового використання) передбачили 5 103 207,23 грн. Завдяки аукціону планують знизити ціну на 25 516 грн.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг фірма-підрядник повинна здійснити до 15 грудня.

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