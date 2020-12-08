У волинську лікарню за понад 5 мільйонів гривень хочуть купити медичне обладнання

У волинську лікарню за понад 5 мільйонів гривень хочуть купити медичне обладнання
Набір для ЛОР хірургічних процедур планує придбати комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня».

Про це стало відомо з оголошення про закупівлю, опублікованого на майданчику для електронних торгів ProZorro, передає ВСН.

Тендер оприлюднили 16 вересня, кінцевий строк подання пропозицій – 24 вересня, тоді й має відбутися аукціон.

На устаткування для операційних блоків (набір для ЛОР хірургічних процедур, що не містить лікарських засобів, багаторазового використання) передбачили 5 103 207,23 грн. Завдяки аукціону планують знизити ціну на 25 516 грн.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг фірма-підрядник повинна здійснити до 15 грудня.

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Теги: тендер, лікарня
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