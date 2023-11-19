На Волині покрали квіти, які рідні принесли для загиблих воїнів

У Маневичах одна з родин, яка прийшла відвідати полеглого сина, виявила, що принесені напередодні квіти та ваза безслідно зникли.Про прикрий інцидент повідомили у селищній раді, передає "Конкурент".«Кому ж так закортіло тих квітів, що виплакані гіркими слізьми згорьованих жінок. Хто посягнув на святе – на пам’ять Воїна-Захисника! Дуже прикро і соромно перед рідними земляків-Героїв, які віддали свої молоді, сповнені сил життя, за спокій кожного з нас…» – йдеться у дописі.Як зазначають у раді, такий випадок непоодинокий.Наразі деталі крадіжки з'ясовують правоохоронці. У селищній раді, своєю чергою, пообіцяли, що встановлять засоби відеофіксації.