На Волині покрали квіти, які рідні принесли для загиблих воїнів
Сьогодні, 07:19
У Маневичах одна з родин, яка прийшла відвідати полеглого сина, виявила, що принесені напередодні квіти та ваза безслідно зникли.
Про прикрий інцидент повідомили у селищній раді, передає "Конкурент".
«Кому ж так закортіло тих квітів, що виплакані гіркими слізьми згорьованих жінок. Хто посягнув на святе – на пам’ять Воїна-Захисника! Дуже прикро і соромно перед рідними земляків-Героїв, які віддали свої молоді, сповнені сил життя, за спокій кожного з нас…» – йдеться у дописі.
Як зазначають у раді, такий випадок непоодинокий.
Наразі деталі крадіжки з'ясовують правоохоронці. У селищній раді, своєю чергою, пообіцяли, що встановлять засоби відеофіксації.
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Про прикрий інцидент повідомили у селищній раді, передає "Конкурент".
«Кому ж так закортіло тих квітів, що виплакані гіркими слізьми згорьованих жінок. Хто посягнув на святе – на пам’ять Воїна-Захисника! Дуже прикро і соромно перед рідними земляків-Героїв, які віддали свої молоді, сповнені сил життя, за спокій кожного з нас…» – йдеться у дописі.
Як зазначають у раді, такий випадок непоодинокий.
Наразі деталі крадіжки з'ясовують правоохоронці. У селищній раді, своєю чергою, пообіцяли, що встановлять засоби відеофіксації.
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