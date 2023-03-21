Волинські поліцейські виявили 45-річного нелегала з росії

Співробітники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області спільно із працівниками військової контррозвідки СБУ та управлінням державної міграційної служби в області в рамках проведення операції «Мігрант» виявили нелегального мігранта.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.45-річний громадянин російської федерації понад 13 років знаходився в Україні із порушенням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.Співробітники державної міграційної служби склали на іноземця адміністративний протокол за ч.2 ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нелегалу загрожує 3400 грн штрафу.Також прийнято рішення про примусове видворення порушника до країни громадянства.Іноземця за рішенням Луцького міськрайонного суду поміщено до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців з метою подальшого примусового видворення за межі України.