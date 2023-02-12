Привезення авто в Україну з-за кордону: 22-річний шахрай з Луцька «розводив» людей на гроші

Привезення авто в Україну з-за кордону: 22-річний шахрай з Луцька «розводив» людей на гроші
Слідчі оголосили підозру лучанину за шахрайства і підроблення документів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

22-річний молодик налагодив цілу схему одурювання співгромадян: брав частину коштів наперед за різні послуги, а потім не виконував домовленостей.

До поліції надійшла заява громадянина, який звернувся з тим, що став жертвою шахрая. Фігурант розмістив на одній з платформ завідомо неправдиве повідомлення про послуги, пов’язані з транспортними засобами. У подальшому, потерпілий надіслав йому частину коштів нібито за послуги з підбору, придбання та привезення авто в Україну з-за кордону. Підозрюваний навіть надіслав потерпілому документи, які мали б свідчити про його законну діяльність, однак вони виявились фіктивними. Звісно, ні грошей назад, ні авто чоловік не отримав, ставши жертвою шахрайства.

Під час проведення комплексу слідчих дій поліцейські встановили ще понад десять потерпілих, яких «розвели» за аналогічною схемою.

Наразі слідчі Луцького РУП вже оголосили йому про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу: йдеться про шахрайства (ст. 190) та підроблення документів (ст. 358) ККУ. Триває слідство.

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Теги: Луцьк, шахрай, поліція
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