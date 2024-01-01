Як група однодумців розвиває безбар’єрність у своєму місті
Сьогодні, 17:00
Руслан Проценко у березні 2023 року разом з однодумцями заснував організацію «Безбар’єрне Закарпаття». За його словами, вона стала своєрідною платформою, яка об’єднала навколо себе багатьох людей, для яких безбар’єрність — це дуже важлива тема.
Зараз — це велика команда однодумців, основною метою яких є захист прав та свобод маломобільних груп населення.
До маломобільних груп населення належать:
- люди з інвалідністю;
- вагітні жінки;
- діти до 7 років;
- люди з тимчасовими функціональними порушеннями;
- люди похилого віку;
- військовослужбовці, які проходять реабілітацію.
Організація функціонує по всьому Закарпаттю. Вона спрямована на створення як фізичної безбар’єрності, так і економічної — надання можливості людям з маломобільних груп працювати та отримувати прибуток. Інший напрямок роботи — забезпечення доступності інформації про послуги.
Один з крайніх проєктів організації — «Безбар’єрний салон». У його рамках команда перукарів, косметологів та майстрів манікюру безкоштовно надає послуги тим, хто не має можливості самому прийти до у салон.
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Зараз — це велика команда однодумців, основною метою яких є захист прав та свобод маломобільних груп населення.
До маломобільних груп населення належать:
- люди з інвалідністю;
- вагітні жінки;
- діти до 7 років;
- люди з тимчасовими функціональними порушеннями;
- люди похилого віку;
- військовослужбовці, які проходять реабілітацію.
Організація функціонує по всьому Закарпаттю. Вона спрямована на створення як фізичної безбар’єрності, так і економічної — надання можливості людям з маломобільних груп працювати та отримувати прибуток. Інший напрямок роботи — забезпечення доступності інформації про послуги.
Один з крайніх проєктів організації — «Безбар’єрний салон». У його рамках команда перукарів, косметологів та майстрів манікюру безкоштовно надає послуги тим, хто не має можливості самому прийти до у салон.
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