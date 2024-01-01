Як група однодумців розвиває безбар’єрність у своєму місті

у березні 2023 року разом з однодумцями заснував організацію «Безбар’єрне Закарпаття». За його словами, вона стала своєрідною платформою, яка об’єднала навколо себе багатьох людей, для яких безбар’єрність — це дуже важлива тема.Зараз — це велика команда однодумців, основною метою яких є захист прав та свобод маломобільних груп населення.До маломобільних груп населення належать:- люди з інвалідністю;- вагітні жінки;- діти до 7 років;- люди з тимчасовими функціональними порушеннями;- люди похилого віку;- військовослужбовці, які проходять реабілітацію.Організація функціонує по всьому Закарпаттю. Вона спрямована на створення як фізичної безбар’єрності, так і економічної — надання можливості людям з маломобільних груп працювати та отримувати прибуток. Інший напрямок роботи — забезпечення доступності інформації про послуги.Один з крайніх проєктів організації — «Безбар’єрний салон». У його рамках команда перукарів, косметологів та майстрів манікюру безкоштовно надає послуги тим, хто не має можливості самому прийти до у салон.