Одеську МВА очолив глава Дніпропетровщини Сергій Лисак

Сергій Лисак.



Про це свідчить розпорядження президента від 15 жовтня, пише



Своїми указами Володимир Зеленський звільнив Лисака з посади в ОВА та утворив Одеську міську військову адміністрацію. Тим часом адміністрацію на Дніпропетровщині тимчасово очолить перший заступник Лисака на попередній посаді — Владислав Гайваненко.



Сьогодні ж, 15 жовтня, очільник Одеси Геннадій Труханов дав брифінг у будівлі міської ради та заявив, що досі залишається міським головою.



Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що отримав підтвердження щодо наявності російського громадянства «в певних осіб» й ухвалив щодо них «відповідні рішення», не назвавши імен.



А згодом СБУ підтвердила, що українське громадянство припинили очільникові Одеси Геннадію Труханову, бо він, мовляв, має російське громадянство. У спецслужбі кажуть, що російський суд скасував чинність його внутрішнього паспорта рф за зверненням представників самого ж одеського міського голови.



Тим часом президент пообіцяв, що незабаром призначить керівника Одеської міської військової адміністрації. Сам Труханов заперечує наявність у себе російського громадянства і готується оскаржувати рішення президента в суді.



Увечері 12 жовтня міський голова Одеси Геннадій Труханов запис відеозвернення, у якому розповів, що його планують позбавити українського громадянства.



Труханов зазначив, що новий нібито доказ його російського громадянства підготував «якийсь адвокат», який буцімто отримав підтвердження від окупаційних органів у Криму.



Тим часом 13 жовтня на сайті Офісу президента з’явилася петиція із закликом позбавити Труханова українського громадянства. Раніше він сам заявляв про те, що його збираються позбавити громадянства. Менш ніж за добу вона назбирала необхідні 25 тисяч голосів.



14 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що отримав підтвердження щодо наявності російського громадянства «в певних осіб», й ухвалив щодо них «відповідні рішення», не назвавши імен. А згодом СБУ підтвердила, що українське громадянство припинили очільнику Одеси, бо він, мовляв, є громадянином росії.



Крім того, в іще одній петиції президента закликали утворити Одеську МВА. Зеленський пояснив, що рішення про утворення військових адміністрацій справді ухвалює він, але за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування, які наразі з таким проханням до нього не зверталися.



Сергій Лисак — український військовий у званні бригадного генерала й державний службовець. Він брав участь в АТО у 2014-2015 та 2017 роках. А до цього проходив службу на оперативних та керівних посадах в управліннях СБУ різних регіонів.



З 2020 року Лисак працював начальником УСБУ в Житомирській області, а за два роки очолив СБУ на Дніпропетровщині. З 2023 року він був головою Дніпропетровської ОВА.

