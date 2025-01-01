Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Дмитром Лясковцем

Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Дмитром Лясковцем
16 жовтня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Дмитром Лясковцем.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У четвер, 16 жовтня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Лясковця Дмитра Олександровича (20.04.1982 року народження), який загинув 7 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Степове Дніпропетровської області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


Теги: Росія, війна, загиблий, Волинь
