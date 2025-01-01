На Сумщині поліг Герой з Луцького району Дмитро Семенюк

Дмитро Семенюк.



Про це



"Солдат Семенюк Дмитро Володимирович, житель села Гірка Полонка, мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 14 жовтня 2025 року в районі населеного пункту Микільське Сумського району Сумської області. Воїн служив на посаді оператора 3 відділення дистанційного мінування взводу дистанційного мінування роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини.



Схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо співчуття родині, близьким та побратимам загиблого", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що про дату та час поховання буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

