На Сумщині поліг Герой з Луцького району Дмитро Семенюк
Захищаючи Україну, загинув 32-річний житель села Гірка Полонка Дмитро Семенюк.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

"Солдат Семенюк Дмитро Володимирович, житель села Гірка Полонка, мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 14 жовтня 2025 року в районі населеного пункту Микільське Сумського району Сумської області. Воїн служив на посаді оператора 3 відділення дистанційного мінування взводу дистанційного мінування роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини.

Схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо співчуття родині, близьким та побратимам загиблого", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про дату та час поховання буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

