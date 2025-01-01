16 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Особисте свято 16 жовтня у депутата Волинської обласної ради Володимира Бондаря (на фото).
Вітаємо його та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Православна церква України 16 жовтня за новим стилем вшановує пам'ять мученика Лонгіна Сотника, який був присутній на розп'ятті Ісуса Христа і прийняв християнство, а також Лонгіна Києво-Печерського.
