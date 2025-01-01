У Луцьку розширять стенд полеглим Героям у центрі
Сьогодні, 09:03
У Луцьку планують оновити пам'ятний фотостенд "Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України". Одну його частину перенесуть, а другу розширять.
Про це пише Суспільне.
Тендерну закупівлю на 210 тисяч гривень оголосило комунальне підприємство "Луцькреклама". Остаточна пропозиція, яку запропонувала місцева фірма "Факторія", склала 204 тисячі гривень. Договір і додаткову угоду сторони підписали 13 жовтня.
Як розповів у телефонному коментарі директор комунального підприємства "Луцькреклама" Олександр Ковальський, стенд "Герої Небесної Сотні" планують перемістити ближче до ЦУМу.
Це, з його слів, дасть можливість розширити стенд "Герої нескореної України" на 110 фотографій полеглих військовослужбовців із Луцької міської громади.
"Попередньо в планах зробити окремий фотостенд "Небесної сотні" і розмістити його збоку, а на тому місці звільнити місце для фото захисників, які загинули з Луцької громади. Багато є звернень від родин щодо встановлення світлин, і не лише з Луцька і громади", — сказав керівник комунального підприємства.
Оновлення планують завершити до кінця листопада 2025 року.
Олександр Ковальський додав, що фотостенд є тимчасовим рішенням, оскільки триває розгляд питання щодо його розширення й перенесення. Востаннє цей фотостенд у Луцьку розширювали влітку 2024 року. Тоді на ремонт витратили 388 тисяч гривень.
Навесні 2025 року департамент з питань ветеранської політики Луцькради розпочав прийом пропозицій щодо розширення та перенесення пам'ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України", який розміщений на Театральному майдані міста Луцька.
Довідково:
Фотостенд "Герої Небесної Сотні — Загинули за Єдність України" має довжину понад 22 метри і складається з трьох частин: "Небесна сотня", "Загинули за єдність України" та "Герої нескореної України". Наразі він містить понад 560 світлин захисників і цивільних громадян, які віддали своє життя за Україну.
