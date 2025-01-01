У Луцьку розширять стенд полеглим Героям у центрі

Загинули за єдність України". Одну його частину перенесуть, а другу розширять.



Про це пише



Тендерну закупівлю на 210 тисяч гривень оголосило комунальне підприємство "Луцькреклама". Остаточна пропозиція, яку запропонувала місцева фірма "Факторія", склала 204 тисячі гривень. Договір і додаткову угоду сторони підписали 13 жовтня.



Як розповів у телефонному коментарі директор комунального підприємства "Луцькреклама" Олександр Ковальський, стенд "Герої Небесної Сотні" планують перемістити ближче до ЦУМу.



Це, з його слів, дасть можливість розширити стенд "Герої нескореної України" на 110 фотографій полеглих військовослужбовців із Луцької міської громади.



"Попередньо в планах зробити окремий фотостенд "Небесної сотні" і розмістити його збоку, а на тому місці звільнити місце для фото захисників, які загинули з Луцької громади. Багато є звернень від родин щодо встановлення світлин, і не лише з Луцька і громади", — сказав керівник комунального підприємства.



Оновлення планують завершити до кінця листопада 2025 року.



Олександр Ковальський додав, що фотостенд є тимчасовим рішенням, оскільки триває розгляд питання щодо його розширення й перенесення. Востаннє цей фотостенд у Луцьку розширювали влітку 2024 року. Тоді на ремонт витратили 388 тисяч гривень.



Навесні 2025 року департамент з питань ветеранської політики Луцькради розпочав прийом пропозицій щодо розширення та перенесення пам'ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України", який розміщений на Театральному майдані міста Луцька.



Довідково:



Фотостенд "Герої Небесної Сотні — Загинули за Єдність України" має довжину понад 22 метри і складається з трьох частин: "Небесна сотня", "Загинули за єдність України" та "Герої нескореної України". Наразі він містить понад 560 світлин захисників і цивільних громадян, які віддали своє життя за Україну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку планують оновити пам'ятний фотостенд "Герої Небесної Сотні —". Одну його частину перенесуть, а другу розширять.Про це пише Суспільне Тендерну закупівлю на 210 тисяч гривень оголосило комунальне підприємство "Луцькреклама". Остаточна пропозиція, яку запропонувала місцева фірма "Факторія", склала 204 тисячі гривень. Договір і додаткову угоду сторони підписали 13 жовтня.Як розповів у телефонному коментарі директор комунального підприємства "Луцькреклама", стенд "Герої Небесної Сотні" планують перемістити ближче до ЦУМу.Це, з його слів, дасть можливість розширити стенд "Герої нескореної України" на 110 фотографій полеглих військовослужбовців із Луцької міської громади."Попередньо в планах зробити окремий фотостенд "Небесної сотні" і розмістити його збоку, а на тому місці звільнити місце для фото захисників, які загинули з Луцької громади. Багато є звернень від родин щодо встановлення світлин, і не лише з Луцька і громади", — сказав керівник комунального підприємства.Оновлення планують завершити до кінця листопада 2025 року.Олександр Ковальський додав, що фотостенд є тимчасовим рішенням, оскільки триває розгляд питання щодо його розширення й перенесення. Востаннє цей фотостенд у Луцьку розширювали влітку 2024 року. Тоді на ремонт витратили 388 тисяч гривень.Навесні 2025 року департамент з питань ветеранської політики Луцькради розпочав прийом пропозицій щодо розширення та перенесення пам'ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України", який розміщений на Театральному майдані міста Луцька.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію