На фото - портрети тих, хто досі не вернувся додому: у Луцьку - виставка про безвісти зниклих і полонених воїнів
Сьогодні, 11:12
Мандрівна фотовиставка, присвячена українським воїнам, які безвісти зникли або перебувають у полоні, триває у фоє обласного драмтеатру.
Про це пише misto.media.
Її головна організаторка — голова ГО «Берегиня» Алла Макух. Разом із родинами захисників вона ще від 2014 року нагадує суспільству та державі про тих, чиї долі залишаються невідомими.
Про що виставка
Експозиція почалася з кількох плакатів, які демонстрували у Харкові, а згодом виросла у масштабний проєкт. Нині вона налічує 43 банери з майже 2 000 зображень українських військових.
На фото — портрети тих, хто досі не повернувся додому. Імена не вказували з міркувань безпеки. Серед них — учасники АТО та воїни, які зникли або потрапили в полон під час повномасштабного вторгнення. Виставка постійно оновлюється, з’являються нові портрети, а зображення тих, хто повернувся з полону, замінюють. Лишень впродовж двох тижнів показу в Луцьку до експозиції додали два нові стенди.
«Мета виставки — нагадувати людям і державі, що безвісти зниклі — не загиблі. Ми живемо між небом і землею, але продовжуємо шукати своїх рідних», — розповіла Аліна Гурич-Салінська, дружина зниклого військового Сергія Салінського із 53-ї окремої механізованої бригади.
Експозиція вже побувала у різних містах України, зокрема у Києві, Харкові, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі. Наступні локації для виставки обирають залежно від того, яке місто швидше зорганізується, розповіли для misto.media. організатори.
Згідно з офіційними даними, в Україні понад 70 тисяч зниклих безвісти, заявив Уповноважений із питань зниклих безвісти Артур Добросердов на брифінгу в Медіацентрі Україна. Для їхніх сімей ця виставка — спосіб нагадати, що захисників продовжують шукати та чекають вдома, зазначають організатори.
«Ми вас шукаємо. Ми вас чекаємо. Не забуваємо», — йдеться у зверненні, яке супроводжує експозицію.
Під час виставки додатково діє збір коштів на виготовлення антидронових ковдр і плащів, які захищають бійців на фронті. Відвідувачі можуть долучитися до збору під час перегляду світлин та обрати у зоні ярмарку тематичний сувенір за донат.
Коли: 8—28 вересня
Час: 10:00–16:00
Де: Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка (Театральний майдан, 1)
Вхід вільний.
