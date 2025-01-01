Поліція оприлюднила деталі вбивства у селі поблизу Луцька
Сьогодні, 12:10
Поліція встановлює обставини вбивства. Трагедія сталась учора, 23 вересня, у селі Оздів Луцького району.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Між чоловіком і жінкою виник конфлікт, у результаті якого остання нанесла удар ножем своєму 69-річному чоловікові, від якого він помер на місці.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.
Поліцейські затримали жінку в порядку статті 208 КПК України. Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ.
