Поліція оприлюднила деталі вбивства у селі поблизу Луцька
Поліція встановлює обставини вбивства. Трагедія сталась учора, 23 вересня, у селі Оздів Луцького району.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Між чоловіком і жінкою виник конфлікт, у результаті якого остання нанесла удар ножем своєму 69-річному чоловікові, від якого він помер на місці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Поліцейські затримали жінку в порядку статті 208 КПК України. Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ.

